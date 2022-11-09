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صدع في المجال المغناطيسي للأرض يسبب شفقًا قطبيًا أحمر اللون
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صدع في المجال المغناطيسي للأرض يسبب شفقًا قطبيًا أحمر اللون

صدع في المجال المغناطيسي للأرض يسبب شفقًا قطبيًا أحمر اللون

صدع في المجال المغناطيسي للأرض يسبب شفقًا قطبيًا أحمر اللون
٠٤:١٥:٢٦ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشف المرشد النرويجي ماركوس فاريك، عن وجود صدع في المجال المغناطيسي للأرض يسبب شفقًا قطبيًا أحمر اللون.

وأوضح أنه يقوم باستمرار بمتابعة القادمين لمشاهدة الشفق القطبي، وذات يوم فوجئ بظاهرة غريبة حيث صارت السماء تتألق بتوهج قوي، كان أحمر، أحمر تمامًا.

كيفية تشكل الشفق القطبي؟

وأضاف أن الشفق القطبي عادة ما يكون أخضر، وهو لون الانتقال الذري في الأكسجين، حيث تقصف الشمس طبقات عليا من الغلاف الجوي للأرض بتيار من الجسيمات المشحونة، وتشبع ذرات الأكسجين بالطاقة التي تعيدها فتتوهج على الفور، حسب «روسيا اليوم».

لكل عنصر كيميائي لونه الخاص للتوهج

وأكد أن الذرة يمكن أن تتلقى وتعطي الطاقة في أجزاء فقط، ويتوقف حجم الجرعة على نوعية مادة كيميائية، لذلك يكون لكل عنصر كيميائي لونه الخاص للتوهج، وإذا رأيتَ الأخضر يعني ذلك أنه الأكسجين.

الأحمر هو لون النيتروجين

وأشار إلى أن الأضواء الوردية والحمراء تحدث أحيانًا، لكنه لم ير مثل هذه القوة من قبل، مشيرًا إلى أن الأحمر هو لون النيتروجين، وأنه من الممكن العثور على الأكسجين على ارتفاع حيث يحدث الشفق القطبي حوالي 150 كلم.

هكذا تكوّن الصدع في المجال المغناطيسي للأرض

ووفق العلماء المختصين، فإن الصدع تكوّن في الطبقة الواقية للغلاف المغناطيسي للأرض، ومن خلاله اندفع تدفق الإشعاع إلى الأسفل، ووصل إلى طبقة يوجد بها النيتروجين الذي اشتعل، فتعرّض لهجوم إشعاعي وبدأ في إصدار لونه المميز الأحمر.

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الأكسجين الشفق القطبي المجال المغناطيسي للأرض صدع في المجال المغناطيسي

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