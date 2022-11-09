وصول الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية لليمن

تواصل – فريق التحرير:

استقبل ميناء نشطون، في محافظة المهرة بالجمهورية اليمنية، الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة بكميات بلغت 4000 طن متري من مادة الديزل.

يأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المستمر للشعب اليمني، استجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في أنحاء الجمهورية اليمنية.

المملكة تحرص على تقديم المساعدات المستمرة للحكومة اليمنية

وتحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، امتدادًا للمنح السابقة بإجمالي 4.2 مليار دولار أمريكي، التي كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، التي أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية.

كما أسهمت المنح السعودية في تحسين قطاع الخدمات باليمن الشقيق وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن.

وأسهمت منح المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خفض الإنفاق الحكومي جزئياً بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 2828 جيجاوات/ساعة خلال مدة تشغيل المحطات..

إضافة إلى تغطية حاجات محطات توليد الكهرباء في اليمن، التي ارتفع فيها إجمالي مبيعات الطاقة الكهربائية من المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية 81.7 مليون دولار أمريكي، وبارتفاع نسبة 20% مقارنة بالأعوام السابقة، وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل إلى ما نسبته 41% مقارنة مع الأعوام السابقة.

كما أسهمت في الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت من شهر مايو2021 إلى أبريل 2022.

اقرأ أيضًا:

اليمن.. وصول أول شحنة نفط من المملكة إلى ميناء عدن