تقويم التعليم تُوقّع اتفاقيتين لاعتماد برنامجي “إدارة الأعمال وطب الأسنان”

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وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في مركز “اعتماد” اتفاقيتين مع جامعة دار العلوم، لاعتماد برنامج ماجستير إدارة الأعمال وبرنامج بكالوريوس طب الأسنان.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي بهدف الإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

أعمال الاعتماد الأكاديمي تسهم في رفع جودة المخرجات

وتسهم أعمال الاعتماد الأكاديمي، التي ينفذها مركز “اعتماد” التابع للهيئة، في رفع جودة المخرجات والجاهزية لسوق العمل، لتحديد وتحديث مخرجات التعلم من المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل في كل تخصص، بالإضافة إلى قياس المؤشرات حول نسب التوظيف ونتائج الخريجين في الاختبارات المعيارية وغيرها من المؤشرات التي تركز على جودة المخرجات تحقيقًا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

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