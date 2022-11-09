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تقويم التعليم تُوقّع اتفاقيتين لاعتماد برنامجي “إدارة الأعمال وطب الأسنان”
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تقويم التعليم تُوقّع اتفاقيتين لاعتماد برنامجي “إدارة الأعمال وطب الأسنان”

تقويم التعليم تُوقّع اتفاقيتين لاعتماد برنامجي “إدارة الأعمال وطب الأسنان”

تقويم التعليم تُوقّع اتفاقيتين لاعتماد برنامجي “إدارة الأعمال وطب الأسنان”
٠٤:٠٤:٣١ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في مركز “اعتماد” اتفاقيتين مع جامعة دار العلوم، لاعتماد برنامج ماجستير إدارة الأعمال وبرنامج بكالوريوس طب الأسنان.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي بهدف الإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

أعمال الاعتماد الأكاديمي تسهم في رفع جودة المخرجات

وتسهم أعمال الاعتماد الأكاديمي، التي ينفذها مركز “اعتماد” التابع للهيئة، في رفع جودة المخرجات والجاهزية لسوق العمل، لتحديد وتحديث مخرجات التعلم من المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل في كل تخصص، بالإضافة إلى قياس المؤشرات حول نسب التوظيف ونتائج الخريجين في الاختبارات المعيارية وغيرها من المؤشرات التي تركز على جودة المخرجات تحقيقًا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

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الكلمات الدلالية:
الاعتماد الأكاديمي التعليم تقويم التعليم مركز اعتماد

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