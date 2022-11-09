الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
خبأها بهذه الطريقة.. القبض على مواطن بحوزته 26250 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
بتداولات 4.7 مليارات ريال.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا
«الدفاع الروسية»: إحباط 12 محاولة اختراق وقتل عشرات الجنود في أوكرانيا
بالفيديو.. محامٍ يكشف عقوبة نشر تسجيلات كاميرات المراقبة بهدف زيادة المتابعين
مركز “الغطاء النباتي” يستعرض مبادراته في “منتدى ومعرض السعودية الخضراء” بشرم الشيخ
وصول الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية لليمن

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«التنسيق العربية» تتعهد بتمويل قدره 24 مليار دولار للتصدي لتغير المناخ

«التنسيق العربية» تتعهد بتمويل قدره 24 مليار دولار للتصدي لتغير المناخ

«التنسيق العربية» تتعهد بتمويل قدره 24 مليار دولار للتصدي لتغير المناخ
٠٣:٥١:٣٧ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تعهد أعضاء مجموعة التنسيق العربية «ACG» بتقديم تمويل مشترك بحلول عام 2030 بمبلغ تراكمي يبلغ 24 مليار دولار، وذلك للتصدي لأزمة المناخ العالمية.

التزام تاريخي لمؤسسات مالية إنمائية إقليمية ودولية

وأعلنت المجموعة اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ، أن الالتزام المالي يأتي كجزء من نداء مشترك أكبر للعمل المناخي من أجل التنمية العادلة، وأن هذا الالتزام التاريخي، الذي حشدته مؤسسات مالية إنمائية إقليمية ودولية للفترة من 2023-2030، يدعم :

1 – تسريع انتقال الطاقة.

2 – زيادة مرونة الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية.

3 – تعزيز أمن الطاقة لدى العملاء والبلدان الأعضاء، بما في ذلك البلدان الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية.

انتقال عادل وشامل ومنصف للطاقة

وأكدت مجموعة التنسيق العربية، أنها تلتزم بتعزيز انتقال عادل وشامل ومنصف للطاقة في البلدان النامية، وستعمل المجموعة على:

1 –  تعزيز الشراكات العالمية.

4 – الإسهام في تدفقات التمويل المناخي.

2 – التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.

3 – تقديم حلول لاحتياجات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته للبلدان النامية.

ويهدف أعضاء المجموعة إلى الاستفادة من التمويل الميسر للتخلص من المخاطر وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في المناطق والأقاليم التي تشتد فيها الحاجة، وذلك باستخدام مجموعة من الأدوات المالية مثل القروض والتمويل المختلط والضمانات وأدوات التمويل الإسلامية المختلفة.

مجموعة التنسيق العربية تحالف إستراتيجي قوي

وتعد مجموعة التنسيق العربية تحالفًا استراتيجيًا يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسقة وفعالة للتمويل التنموي، ومنذ تأسيسها في 1975 لعبت المجموعة دورًا أساسيًا في تطوير الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث قدمت أكثر من 5000 قرض تنموي في القطاع العام في أكثر من 130 دولة حول العالم، وتضم المجموعة:

1 – الصندوق السعودي للتنمية.

2 – صندوق النقد العربي.

3 – البنك الإسلامي للتنمية.

4 – صندوق قطر للتنمية.

5 –  صندوق أبوظبي للتنمية.

6 – صندوق أوبك للتنمية الدولية.

7 – برنامج الخليج العربي للتنمية.

8 – المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

9 – الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

10 – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

اقرأ أيضًا:

مبعوث الصين للمناخ: أمريكا أغلقت باب العلاقات وبكين هي من تحاول إعادة فتحه

برئاسة مشتركة بين ولي العهد والرئيس المصري .. انطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

الكلمات الدلالية:
تغير المناخ مؤتمر المناخ مؤتمر شرخ الشيخ مجموعة التنسيق العربية

مواد ذات صلة

المزيد
تجمعات شبابية طائشة بـ«دائري عرفة».. ومدير المرور: حملات مستمرة لمكافحة هذه الظاهرة

تجمعات شبابية طائشة بـ«دائري عرفة».. ومدير المرور: حملات مستمرة لمكافحة هذه الظاهرة

١١:٤١ م، السبت، ٠٥ مارس ٢٠١٦
 «وميض لحظي» يتسبب في إصابة 3 مقيمين بالقريات

 «وميض لحظي» يتسبب في إصابة 3 مقيمين بالقريات

٠٦:٥٧ م، الثلاثاء، ١٥ مارس ٢٠١٦
«خميس مشيط».. مواطن يرصد انتشار «الشيش والمعسل» بالحدائق العامة

«خميس مشيط».. مواطن يرصد انتشار «الشيش والمعسل» بالحدائق العامة

١٠:١٩ م، الأثنين، ١٧ أكتوبر ٢٠١٦
وزير الشؤون الإسلامية يُوجّه بإعداد دراسة لتطوير ميقات وادي محرم بالطائف (صور)

وزير الشؤون الإسلامية يُوجّه بإعداد دراسة لتطوير ميقات وادي محرم بالطائف (صور)

١١:٢٨ ص، الأحد، ٢٩ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *