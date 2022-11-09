«التنسيق العربية» تتعهد بتمويل قدره 24 مليار دولار للتصدي لتغير المناخ

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تعهد أعضاء مجموعة التنسيق العربية «ACG» بتقديم تمويل مشترك بحلول عام 2030 بمبلغ تراكمي يبلغ 24 مليار دولار، وذلك للتصدي لأزمة المناخ العالمية.

التزام تاريخي لمؤسسات مالية إنمائية إقليمية ودولية

وأعلنت المجموعة اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ، أن الالتزام المالي يأتي كجزء من نداء مشترك أكبر للعمل المناخي من أجل التنمية العادلة، وأن هذا الالتزام التاريخي، الذي حشدته مؤسسات مالية إنمائية إقليمية ودولية للفترة من 2023-2030، يدعم :

1 – تسريع انتقال الطاقة.

2 – زيادة مرونة الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية.

3 – تعزيز أمن الطاقة لدى العملاء والبلدان الأعضاء، بما في ذلك البلدان الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية.

انتقال عادل وشامل ومنصف للطاقة

وأكدت مجموعة التنسيق العربية، أنها تلتزم بتعزيز انتقال عادل وشامل ومنصف للطاقة في البلدان النامية، وستعمل المجموعة على:

1 – تعزيز الشراكات العالمية.

4 – الإسهام في تدفقات التمويل المناخي.

2 – التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.

3 – تقديم حلول لاحتياجات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته للبلدان النامية.

ويهدف أعضاء المجموعة إلى الاستفادة من التمويل الميسر للتخلص من المخاطر وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في المناطق والأقاليم التي تشتد فيها الحاجة، وذلك باستخدام مجموعة من الأدوات المالية مثل القروض والتمويل المختلط والضمانات وأدوات التمويل الإسلامية المختلفة.

مجموعة التنسيق العربية تحالف إستراتيجي قوي

وتعد مجموعة التنسيق العربية تحالفًا استراتيجيًا يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسقة وفعالة للتمويل التنموي، ومنذ تأسيسها في 1975 لعبت المجموعة دورًا أساسيًا في تطوير الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث قدمت أكثر من 5000 قرض تنموي في القطاع العام في أكثر من 130 دولة حول العالم، وتضم المجموعة:

1 – الصندوق السعودي للتنمية.

2 – صندوق النقد العربي.

3 – البنك الإسلامي للتنمية.

4 – صندوق قطر للتنمية.

5 – صندوق أبوظبي للتنمية.

6 – صندوق أوبك للتنمية الدولية.

7 – برنامج الخليج العربي للتنمية.

8 – المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

9 – الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

10 – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

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