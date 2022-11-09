منهم 11 ألفًا في ميتا.. عمليات تسريح ضخمة للموظفين في الشركات الأمريكية

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أعلنت مجموعة «ميتا» المالكة لموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تسريح 11.000 من موظفيها.

تخفيض كبير في عدد الموظفين

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة أنها تخطط لتسريح عدد كبير من موظفيها، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى فقدان الآلاف لوظائفهم في الشركة.

وفي نهاية العام الماضي، كان لدى الشركة الأم لـ فيسبوك وإنستجرام حوالي 87.000 موظف، وستمثل هذه الخطوة أول تخفيض كبير في عدد الموظفين في تاريخ ميتا.

وحسب الشركة، فإن عملية تسريح الموظفين سوف يتجاوز عدد الموظفين الذين تم تسريحهم من قبل إيلون ماسك في شركة تويتر والذين بلغ عددهم 7500 موظف.

فيما أوضح مؤسس الشركة مارك زوكربيرج، أنه في عام 2023، سوف يتم تركيز الاستثمارات على عدد صغير من مجالات النمو ذات الأولوية العالية، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من الأشخاص في الشركة لا ينبغي أن يكونوا متواجدين.

خسائر هذا العام وصلت إلى 9.4 مليار دولار

كما قام في وقت لاحق يإيقاف عملية التوظيف، وحذر من إمكانية تقليص حجم الشركة في المستقبل القريب، محذرًا الموظفين من الأوقات الصعبة التي يتباطأ فيها النمو، وأن هذا قد يُجبر الشركة الأم لـ فيسبوك في التخلي عن بعض الموظفين لتقليل التكاليف، مؤكدًا أن خسائر ميتا بمقدار 3.7 مليار دولار في الربع الأخير، ليصل مجموعة ما خسرته هذا العام إلى 9.4 مليار دولار.

في الوقت نفسه، قامت العديد من شركات التكنولوجيا الأخرى هي الأخرى بتسريح جزء من موظفيها، وذلك على النحو التالي:

* عمليات تسريح ضخمة للموظفين بالشركات الأمريكية:

1 – ميتا: 11.000.

2 – تويتر: 50%.

3 – النقش: 25%.

4 – إنتل: 20%.

5 – سناب شات: 20%.

5- العملة المعدنية: 18%.

7 – افتتاحي: 18%.

8 – الشريط: 14%.

9 – ليفت: 13%.

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