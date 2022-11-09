بعضها نقع فيها باستمرار.. 7 عادات سلبية تُدمّر الدماغ

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كشف الدكتور فلاديمير خافينسون والدكتورة سفيتلانا تروفيموفا أن الدماغ يتحكم في طعامنا، وتنفسنا ونومنا، والقدرة على التفكير، والوقوع في الحب، والنقاش.

7 عادات سيئة تؤثر في وظيفة عمل الدماغ

ورغم ذلك، أوضح الطبيبان أن هناك 7 عادات سيئة تؤثر في وظيفة عمل الدماغ وهي كالتالي:

1 – تناول الشاي بالسكر مع الحلويات:

ارتفاع مستوى السكر في الدم يكبح وظائف البنكرياس، ويمكن أن يحفز تطور مرض السكري.

2- النوم:

يشير الطبيبان، إلى أن النوم ثماني ساعات في اليوم هو للوقاية من الأمراض التنكسية العصبية للدماغ. والأشخاص الذين ينامون أقل هم أكثر عرضة لخطر الشيخوخة المتسارعة وضعف وظائف الدماغ.

3 – الماء:

يجب على الإنسان شرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء النقي. لأن الماء يشكل 80 بالمئة من الدماغ. كما أن الماء يساعد على تحسين عمل الخلايا. وشرب كوب من الماء قبل نصف ساعة من تناول وجبة الطعام، هي عادة جيدة ومفيدة.

4 – استخدام سماعات الرأس:

تؤثر الضوضاء سلبًا في الدماغ؛ لأن الصوت العالي يلحق الضرر بالمستقبلات السمعية، المرتبطة بالدماغ.

5 – قلة الحركة:

إن نمط الحياة الخاملة، يلحق الضرر بالدماغ، أيضًا لأنه عند ممارسة التمارين الرياضية تنشأ في العضلات مواد خاصة، تساعد على تركيب عوامل التغذية العصبية في الدماغ.

6 – عدم تناول وجبة الفطور:

يفضل تناول وجبة الفطور خلال 1.5 ساعة بعد الاستيقاظ من النوم. فمثلاً عصيدة الشوفان تحتوي على نسبة عالية من الزنك وحمض التربتوفان الأميني، الذي يتكون منه الميلاتونين.

7 – القلق والعصبية لأسباب تافهة:

لأن الكورتيزول، الذي يسمى هرمون التوتر، يدمرنا.

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