إستراتيجية صناعة السيارات في المملكة.. تأسيس مصنعين عملاقين لإنتاج 300 ألف سيارة سنويًا

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تسعى المملكة لدخول سوق تصنيع السيارات بقوة باعتبارها أكبر سوق للسيارات في المنطقة العربية، حيث تم بيع 550 ألف مركبة خفيفة في آخر سنة قبل جائحة كورونا، تليها الإمارات بنحو 250 ألف سيارة.

وتشكل المملكة والإمارات معًا نحو 4.5% من السوق العالمية للسيارات، التي كانت تقارب 90 مليون سيارة قبل الجائحة، بحسب “العربية نت”.

وتوفر السوق المحلية أرضية لتدشين صناعة السيارات قبل انطلاقها إلى التصدير. لكن الاعتبار الإستراتيجي الأهم هو أن السعودية تدخل هذه الصناعة فيما يشهد القطاع عالميًا نقطة تحوّل، مع توسع صناعة السيارات الكهربائية والهجينة.

وبحلول عام 2030، فإنه من المتوقع أن تتراجع حصة السيارات التقليدية العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي إلى 49% مقابل 30% للسيارات الهجينة و21% للسيارات الكهربائية.

الإستراتيجية تهدف إلى تأسيس مصنعين للسيارات

وتهدف الإستراتيجية لتأسيس مصنعين للسيارات الكهربائية في المملكة بإنتاج سنوي يصل إلى 300 ألف سيارة، وقد تم بالفعل وضع الحجر الأساس لمصنع لوسيد، الذي سيصل إنتاجه إلى 100 ألف سيارة، كما تم إطلاق علامة CEER التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

ولن تتوقف إستراتيجية صناعة السيارات عند التجميع، بل تشمل 13 مكونًا تدخل في مختلف مستويات سلسلة الإمداد، بدءًا بالمقاعد والإطارات وأنظمة التكييف والتدفئة، وصولاً إلى الزجاج وبطاريات الليثيوم والمحركات، وهذا ما يؤهل المملكة لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات ومكوناتها.

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