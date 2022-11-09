مبعوث الصين للمناخ: أمريكا أغلقت باب العلاقات وبكين هي من تحاول إعادة فتحه

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أعلن المبعوث الخاص للرئيس الصيني لتغير المناخ، جي جينهوا، أن الولايات المتحدة أغلقت باب العلاقات وأن السلطات الصينية هي من تحاول إعادة فتحه.

الصين بدأت مشاورات غير رسمية مع الولايات المتحدة

وأوضح في كلمته خلال فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، أن الصين بدأت مشاورات غير رسمية مع الولايات المتحدة خلال قمة المناخ الحالية كوب 27 في مصر.

وأكد أن الصين تدعم مطالبات الدول النامية بشأن محادثات التعويضات والأضرار الناتجة عن تغير المناخ، لافتًا إلى أن بكين تنوي الوفاء بالتزاماتها في التعويضات عن تغير المناخ.

وحسب صحيفة الأهرام نقلًا وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد شدد المبعوث الصيني على ضرورة العمل متعدد الأطراف والتضامن لمواجهة التغير المناخي، مضيفًا أن آليات المساعدة الوطنية هي من الأدوات التي لا غنى عنها لمواجهة تحديات تغير المناخ.

الصين استجابت بفعالية لمواجهة التغير المناخي

وأضاف أن الصين استجابت بفعالية لمواجهة التغير المناخي بأعمال كثيرة وفعالة، موضحًا أن المؤتمر الوطني العشرين بالصين اتخذ خطوات جادة نحو مسار التنمية الخضراء، وأنه لا يجب تغيير الالتزامات المناخية هذا العام بل يجب التحرك بخطوات ملموسة لتطبيقها.

الصين تخطط لزراعة 70 مليار شجرة

وأشار إلى عزم الصين لتحقيق حياد الكربون، مضيفًا أن بلاده قدمت إسهامات كبيرة في الطاقة النظيفة والابتكارات لاستخدام الطاقة الخضراء، مؤكدًا أن بلاده تنتج بكثرة المركبات الكهربائية لخفض الانبعاثات الكربونية، وهناك تخطيط لزراعة 70 مليار شجرة في العقد القادم.

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