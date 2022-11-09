هجوم حوثي بطائرة مُسيرة على ميناء شبوة النفطي جنوب اليمن

تواصل – وكالات:

هاجمت طائرة مُسيرة تابعة لمليشيات الحوثي، اليوم الأربعاء، ميناء محافظة شبوة الغنية بالنفط جنوب غربي اليمن.

طائرة مُسيرة مفخخة حوثية هاجمت ميناء قنا

وحسب وكالة «سبوتنيك»، فإن طائرة مُسيرة مفخخة تابعة للحوثيين هاجمت ميناء قنا في مديرية رَّضُوم على 140 كيلو مترًا جنوب شرقي مدينة عتق مركز محافظة شبوة، وانفجرت قرب سفينة نفطية أثناء إفراغ حمولتها.

الهجوم دفع إدارة الميناء إلى إيقاف تفريغ السفن النفطية

وأضافت نقلًا عن مصادر، أن الهجوم دفع إدارة الميناء إلى إيقاف تفريغ السفينة النفطية ومغادرة الميناء الواقع على ساحل بحر العرب إلى عرض البحر، مشيرة إلى أن عملية الاستهداف تماثل ما تعرض له ميناء الضَّبة النفطي في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وكانت مليشيات الحوثي تبنّت في 21 من أكتوبر الماضي استهداف ناقلة عملاقة في ميناء الضَّبة النفطي التابع لمحافظة حضرموت شرقي اليمن، بهجوم جوي وصفته، أثناء تحميلها شحنة من النفط الخام.

الجيش اليمني يُسقط طائرتين مسيرتين حوثيتين

أعلن الجيش اليمني أن قواته تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والجوف، وقبل يومين، أعلن الجيش اليمني عن مقتل مسلحين من مليشيات الحوثي، خلال مواجهات في محافظة تعز.

وأوضح المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، أن قوات الجيش الوطني نفّذت عملية إغارة على مواقع المليشيات الانقلابية المتمركزة غرب مدينة تعز.

العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة من أفراد المليشيات

وأكد أن العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة من أفراد المليشيات واغتنام أسلحتهم الشخصية، بينما عاد أفراد مجموعة الإغارة إلى مواقعهم سالمين بدون أي خسائر مادية أو بشرية.

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