«سكني»: بدء تسليم 990 وحدة سكنية للأسر السعودية المستفيدة في مشروع الجوهرة ريزيدنس بجدة

تواصل – واس:

أعلن برنامج سكني عن البدء بتسليم 990 وحدة سكنية للأسر السعودية المستفيدة في مشروع الجوهرة ريزيدنس الواقع في محافظة جدة، وذلك بعد انتهاء أعمال البناء وإيصال الخدمات والبنية التحتية للمشروع كاملاً، في إطار حرص البرنامج على تسليم الوحدات للمستفيدين فور الانتهاء منها.

ويأتي ذلك نتيجة للشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر برنامج شراكات الذي يهدف إلى توفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة، سعيًا لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول

وجاء بدء التسليم في مشروع الجوهرة ريزيدنس استكمالًا لما تم تسليمه مسبقًا ضمن عدد من المشاريع التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، على أن يتبعه تسليم المزيد من المشاريع للمستفيدين خلال الفترة المقبلة، في إطار حرص “سكني” على تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول والاستفادة من الخيارات السكنية المتنوعة التي يوفرها البرنامج.

ويقع المشروع شمال محافظة جدة بين طريق الحرمين وطريق المدينة، وشمالًا عن مطار جدة الدولي ومستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد، وجنوبًا عن ملعب الجوهرة، وصممت وحداته بأعلى معايير الجودة والمواصفات، وروعي فيها تنوع مساحات الوحدات السكنية لتلبي احتياجات الأسرة، كما يهتم المشروع بجودة الحياة للسكان من خلال توفير المسطحات الخضراء، وأماكن للممارسة الرياضة والمناطق الترفيهية للأطفال وأسرهم.

يذكر أن موقع وتطبيق سكني يقدم مجموعة من التسهيلات والخدمات السكنية، والتي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلًا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًا، ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط: https://sakani.sa أو بالاتصال على الرقم الموحد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

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