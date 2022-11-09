عاجل.. وزير الطاقة: الهجمات السيبرانية تُستخدم كسلاح ولا تحتاج إلى جيوش (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، إن القطاع يعد أحد القطاعات الأكثر عرضة للهجمات السيبرانية.

وأضاف خلال منتدى “الأمن السيبراني” المنعقد حاليًا في الرياض أن الهجمات السيبرانية تستخدم كسلاح ولا تحتاج إلى جيوش أو عتاد، فهي تأتي دون إنذار مسبق أو معرفة بمصدرها.

وتابع: المملكة احتلت المرتبة الثانية في تصنيف التصدي للهجمات السيبرانية، وعلينا أن نتحد جميعًا في التصدي لتلك الهجمات، وأن نكون استباقيين لصدها؛ لأنها تتغير بسرعة وعلينا أن نعي ذلك.

وانطلقت أعمال النسخة الثانية من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، بمشاركة 120 متحدثًا دوليًا رفيع المستوى، وحضور مشاركين من أكثر من 100 دولة، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز .

مدة المنتدى

يُعدّ المنتدى منصة عالمية رائدة في فتح آفاق المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني، وبناء أسس التعاون، حيث تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لمدة يومين، تحت شعار “إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية”.

مشاركة من النخبة

ويشارك في المنتدى نخبة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين، وكبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي أبرز الشركات العالمية، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية من حول العالم..

وذلك تأكيدًا على موقع المملكة الريادي عالميًا في دعم الجهود الدولية، وتوحيد المساعي المشتركة، في مناقشة القضايا الإستراتيجية، وفرص التعاون بين الشركاء الدوليين في مجال الأمن السيبراني.

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