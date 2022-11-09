كيف حقق قطاع التقنية المالية النمو المتسارع في عام واحد فقط؟.. 6 خطوات مهمة لـ “المركزي”

تواصل – فريق التحرير:

نما قطاع التقنية المالية في المملكة بوتيرة متسارعة على مدى الأشهر الـ12 الماضية، وارتفع عدد الشركات بنسبة 79%، مع استمرار زيادة حجم الاستثمارات لمستويات قياسية جديدة تتجاوز 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).

وخلال العام الماضي كان هناك نمو في جميع مجالات التقنية المالية وخاصة أنشطة البنية التحتية حيث تستعد البلاد لدخول خدمات المصرفية المفتوحة للقطاع المالي.

تشريعات “الوزراء” أسهمت في تحسين نمو القطاع

وبجانب موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على استراتيجية التقنية المالية هناك عدد من التطورات التنظيمية والتحسينات المتعلقة بالبنية التحتية، بما في ذلك الموافقة على 3 بنوك رقمية، والإعلان عن الإطار التنظيمي المحدث للبيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي، واعتماد الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية من قبل هيئة السوق المالية.

واستمرت مبادرة «فنتك السعودية» في دعم تطور المنظومة في الدولة من خلال إطلاق مركز التقنية المالية الذي يضم مساحات عمل مشتركة ومكاتب خاصة وغرف اجتماعات ومساحات للفعاليات، ومنطقة للابتكار تغطي جميع احتياجات رواد الأعمال والشركات الناشئة.

ونجحت «فنتك السعودية» في دعم شركات التقنية المالية الناشئة من خلال برنامج «مسرعة فنتك» الذي ضم مسار تطوير المتطلبات التشريعية ومساراً لتطوير الأعمال.

ومن المتوقع أن يكون العام الحالي والمقبل مهماً للقطاع، خاصة مع إطلاق البنوك الرقمية الثلاثة والإعلان عن اللوائح والأطر التنظيمية الجديدة من قبل البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، وأخيراً بداية مرحلة التنفيذ لإستراتيجية التقنية المالية.

ووافق مجلس الوزراء على إستراتيجية التقنية المالية، التي تهدف إلى أن تكون المملكة في مصافّ الدول الرائدة في المجال ومحوراً عالمياً للقطاع التقني.

الاستراتيجية تأتي كركيزة جديدة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي

وتأتي الاستراتيجية كركيزة جديدة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية 2030) الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.

إستراتيجية “المركزي” تضم 6 محركات تحول أساسية

وبحسب البنك المركزي، تضم الإستراتيجية 6 محركات تحول أساسية، هي:

1- إبراز هوية المملكة دوليًا.

2- تعزيز الإطار التنظيمي.

3- دعم القطاع.

4- توفير وتطوير الكفاءات.

5- البنية التحتية التقنية.

6- تعزيز التعاون المشترك على الصعيدين المحلي والعالمي.

وتحتوي المحركات على 11 مبادرة، من شأنها أن تسهم في تعزيز مكانة المملكة عالميًا في مجال التقنية المالية ودعم الناتج المحلي، عبر خلق فرص وظيفية واستثمارية بحلول 2030.

اقرأ أيضًا:

ولي العهد يعلن إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع «رؤى المدينة»