عاجل.. وزير الاتصالات: تصنيف المملكة في الأمن السيبراني قفز للمرتبة الثانية عالميًا

تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحة، أن تصنيف المملكة في الأمن السيبراني قفز للمرتبة الثانية عالميًا، مؤكدًا أن المملكة تتشارك مع الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بالتقرير العالمي للأمن السيبراني.

المملكة أصبحت في المرتبة الثانية

وأوضح خلال مشاركته في المنتدى الدولي للأمن السيبراني المنعقد في الرياض، أنه بعد قيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حصلت المملكة على المركز الثالث عشر ثم بعد ذلك بعامين أصبحت في المرتبة الثانية.

مؤكدًا أن ولي العهد أسس فريق”الأحلام” المعني بالابتكار والفضاء.

وأشار إلى أن هذه الانجازات كانت أفضل مثال حقيقي للقيادة الرشيدة الطموحة وفريق الأحلام الذي نتحدث عنها.

قطاع الأمن السيبراني يشهد تطورًا متسارعًا

وصباح اليوم، افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، النسخة الثانية من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، بالرياض، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، إن قطاع الأمن السيبراني يشهد تطورًا متسارعًا في مواجهة التحديات، مضيفًا خلال كلمته بالمنتدى: «قيادة المملكة تسعى إلى تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني».

وانطلقت أعمال النسخة الثانية من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، بمشاركة 120 متحدثًا دوليًا رفيع المستوى، وحضور مشاركين من أكثر من 100 دولة، وذلك تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز .

مدة المنتدى

يعد المنتدى منصة عالمية رائدة في فتح آفاق المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني، وبناء أسس التعاون، حيث تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لمدة يومين، تحت شعار «إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية».

مشاركة من النخبة

ويشارك في المنتدى نخبة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين، وكبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي أبرز الشركات العالمية، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية من حول العالم، تأكيدًا على موقع المملكة الريادي عالميًا في دعم الجهود الدولية، وتوحيد المساعي المشتركة، في مناقشة القضايا الإستراتيجية، وفرص التعاون بين الشركاء الدوليين في مجال الأمن السيبراني.

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