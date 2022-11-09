«الصحة» تُسجل 148 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 236 خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 236 حالة، وحالتي وفاة.

إجمالي حالات الإصابة تراكمًيا

ووفقا لإحصاء «الصحة»، اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 824,151 حالة.

تسجيل 3967 حالة نشطة

وأكدت أنه من بين حالات الإصابة، نحو 3967 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، وتتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

إجمالي حالات التعافي بلغ 810,759 حالة

فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 810,759 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9425 حالة وفاة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.