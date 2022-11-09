الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
كيف حقق قطاع التقنية المالية النمو المتسارع في عام واحد فقط؟.. 6 خطوات مهمة لـ “المركزي”
«الزراعة» تُطلق الاختبارات التجريبية العملية لمبادرة الذكاء الاصطناعي في الابتكار الزراعي
عاجل.. وزير الاتصالات: تصنيف المملكة في الأمن السيبراني قفز للمرتبة الثانية عالميًا
شرطة منطقة القصيم تضبط مواطنَيْن مخالفَيْن لنظام البيئة
«الصحة» تُسجل 148 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 236 خلال 24 ساعة
جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المرتبة الخامسة عالميًا بمؤشر مبادرات المناخ

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الصحة» تُسجل 148 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 236 خلال 24 ساعة

«الصحة» تُسجل 148 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 236 خلال 24 ساعة

«الصحة» تُسجل 148 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 236 خلال 24 ساعة
١٢:٤٠:١٢ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 236 حالة، وحالتي وفاة.

إجمالي حالات الإصابة تراكمًيا

ووفقا لإحصاء «الصحة»، اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 824,151 حالة.

تسجيل 3967 حالة نشطة

 وأكدت أنه من بين حالات الإصابة، نحو 3967 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، وتتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

إجمالي حالات التعافي بلغ 810,759 حالة

فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 810,759 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9425 حالة وفاة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الكلمات الدلالية:
فيروس كورونا كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
وزير التعليم يُنشئ بريداً خاصاً لتلقي الشكاوى بشكل مباشر

وزير التعليم يُنشئ بريداً خاصاً لتلقي الشكاوى بشكل مباشر

٠١:٤٦ م، الخميس، ٠٥ فبراير ٢٠١٥
شرطة مكة: “رزان الغامدي” عادت لمنزل أسرتها بصحة جيدة

شرطة مكة: “رزان الغامدي” عادت لمنزل أسرتها بصحة جيدة

٠٩:١٦ م، الأربعاء، ١١ مارس ٢٠١٥
القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 17 ألف قرص إمفيتامين مخدر في حائل

القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 17 ألف قرص إمفيتامين مخدر في حائل

٠٢:٥٩ م، الأثنين، ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢
بالفيديو.. نصف مليار ريال حجم مبيعات مهرجان بريدة للتمور في 27 يومًا

بالفيديو.. نصف مليار ريال حجم مبيعات مهرجان بريدة للتمور في 27 يومًا

٠٥:٤٧ م، الجمعة، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *