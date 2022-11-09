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شرطة منطقة القصيم تضبط مواطنَيْن مخالفَيْن لنظام البيئة
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شرطة منطقة القصيم تضبط مواطنَيْن مخالفَيْن لنظام البيئة

شرطة منطقة القصيم تضبط مواطنَيْن مخالفَيْن لنظام البيئة

شرطة منطقة القصيم تضبط مواطنَيْن مخالفَيْن لنظام البيئة
١٢:٥٧:٢٢ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم، مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهما (105) أمتار مكعبة من الحطب المحلي المعروض للبيع، والمخزن لأغراض تجارية، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

وفي وقت سابق، ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق الرياض وتبوك والجوف، (3) مخالفين لنظام البيئة، مواطنان ومقيم من الجنسية السريلانكية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (3) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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الكلمات الدلالية:
البيئة الحطب المحلي الحياة الفطرية شرطة منطقة القصيم نظام البيئة وزارة الداخلية

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