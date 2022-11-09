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«الزراعة» تُطلق الاختبارات التجريبية العملية لمبادرة الذكاء الاصطناعي في الابتكار الزراعي
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«الزراعة» تُطلق الاختبارات التجريبية العملية لمبادرة الذكاء الاصطناعي في الابتكار الزراعي

«الزراعة» تُطلق الاختبارات التجريبية العملية لمبادرة الذكاء الاصطناعي في الابتكار الزراعي

«الزراعة» تُطلق الاختبارات التجريبية العملية لمبادرة الذكاء الاصطناعي في الابتكار الزراعي
٠١:١٢:٣٨ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها بدأت بإطلاق الاختبارات التجريبية العملية لمبادرة الذكاء الاصطناعي في الابتكار الزراعي، وذلك بهدف تبنّي التقنيات الحديثة وتشجيع القطاع الخاص.

أهداف مبادرة الذكاء الاصطناعي في الابتكار الزراعي

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أنها أطلقت الاختبارات التجريبية العملية لمبادرة الذكاء الاصطناعي في الابتكار الزراعي، بهدف:

1 – وضع سياسات وتشريعات تُسهّل تبني التقنيات في الزراعة.

2 – تبني التقنيات الحديثة لدعم وتنمية قطاع النخيل والتمور.

3 – تشجيع القطاع الخاص للإسهام في إيجاد حلول محلية.

4 – تفعيل وربط منظومة الابتكار والتقنيات في القطاع الزراعي.

التقنيات الحديثة المستخدمة

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أن أهم التقنيات الحديثة المستخدمة في مبادرة الذكاء الاصطناعي في الابتكار الزراعي، هي:

1 – طائرات الدرونز.

2 – الذكاء الاصطناعي.

3 – مستشعرات ذكية، «إنترنت الأشياء»، تقوم بتحليل جودة التربة وقياس الرطوبة ومتابعة الطقس والأرصاد، وغيرها من المؤشرات الحيوية المؤثرة على نمو وإنتاجية النخلة.

* الشركات المبادرة في عملية الذكاء الاصطناعي في الابتكار الزراعي، هي:

1 – صندوق التنمية الزراعية.

2 – المركز الوطني للنخيل والتمور.

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الكلمات الدلالية:
الابتكار الزراعي التمور الذكاء الاصطناعي النخيل وزارة البيئة والمياه وزارة الزراعة

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