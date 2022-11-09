تفاصيل.. ديوان المظالم يُعلن عن موعد التقديم على برنامج «خبير» للتدريب

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أعلن ديوان المظالم عن موعد التقديم على برنامج «خبير» للتدريب التعاوني للعام 1444هـ، والذي يستهدف طلاب الجامعات ومعهد الإدارة العامة في مختلف التخصصات للتدريب بمحاكم ديوان المظالم وإداراته بجميع مناطق المملكة، وذلك استكمالًا للتعاون والشراكات المؤسسية مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* عن التدريب:

تأكيدًا على مسؤوليته الاجتماعية، حرص مرفق القضاء الإداري على توفير فرص تدريبية يستفيد منها الطلاب والطالبات بالاطلاع والتعرف على العمل القضائي داخل إدارات ديوان المظالم ومحاكمه، يهدف التدريب إلى:

1 – تحقيق الأهداف نحو الريادة في القضاء الإداري.

2 – رفع مستوى المعرفة والمهارة لدى المتدربين والمتدربات.

3 – تعزيز العلاقات التشاركية وفقًا لما رسمته خطته الإستراتيجية.

4 – إكساب الخبرات التطبيقية للطلاب والطالبات في تخصصاتهم الدراسية.

* التخصصات المطلوبة:

1 – الشريعة.

2 – الأنظمة.

3 – القانون.

4 – أصول الدين.

5 – دبلوم الدراسات القانونية.

6 – تقنية المعلومات.

7 – المكتبات.

8 – الموارد البشرية.

9 – المحاسبة.

10 – الإدارة المالية.

11 – إدارة الأعمال.

12 – إدارة مواد.

13 – السكرتارية.

* الشروط:

1 – يلتزم الطالب/ـة بخطة التدريب والمهام والواجبات التي تحددها له المحكمة/الإدارة.

2 – يلتزم الطالب/ـة بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتم اطلاعه عليها من قبل ديوان المظالم .

3 – لا يحق للطالب/ـة مغادرة مكان التدريب إلا بموافقة المشرف التدريبي .

4 – إرفاق خطاب طلب التدريب من الجامعة موجهاً لديوان المظالم موضحاً به التخصص وعدد الساعات التدريبية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

* الفئة المستهدفة:

– طلاب وطالبات الجامعات ومعهد الإدارة العامة.

* المواعيد:

– بداية التسجيل: الإثنين 20-04-1444هـ (14-11-2022م).

– نهاية التسجيل: الخميس 07-05-1444هـ (01-12-2022م).

* طريقة التقديم:

– يبدأ التقديم الإثنين القادم بمشيئة الله (خلال الفترة الموضحة) عبر منصة خبير الرقمية:

– رابط التقديم (اضغط هنا)

– المصدر (اضغط هنا)