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بالتعاون مع سابك.. 200 فرصة عمل بملتقى التوظيف في غرفة أبها

بالتعاون مع سابك.. 200 فرصة عمل بملتقى التوظيف في غرفة أبها

بالتعاون مع سابك.. 200 فرصة عمل بملتقى التوظيف في غرفة أبها
١٢:٢٠:٣٨ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

نظّمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها اليوم، “ملتقى التوظيف”، بالتعاون مع شركة سابك ممثلة في مبادرتها التنموية “نساند”، وذلك من خلال توفير 200 فرصة عمل في 20 شركة وطنية، تقدم لها 500 شاب وشابة من منطقة عسير.

دعم وتوظيف المواطنين

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة أبها، حسن الحويزي، أن الغرفة تسعى إلى دعم وتوظيف الشباب والشابات السعوديين من خلال تهيئة فرص العمل لهم وتأهيلهم وتدريبهم في العديد من الأنشطة والمجالات، بمشاركة الجهات ذات العلاقة، من خلال زيادة البرامج التدريبية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل الوطنية، بما يكفل توطين الوظائف وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات بالمنطقة.

الجدير بالذكر أن مدينة أبها، هي القلب النابض لمنطقة عسير، وهي المقر الإداري وعاصمة المنطقة الواقعة جنوب المملكة، فضلاً عن ذلك، فهي وجهة بحرية، تضم آثارًا ثقافية وتراثية منذ مئات الأعوام.

ويروق للبعض أن يسمي أبها “عروس الجبل”، أو “سيدة الضباب”، وكذلك “أبها البهية”، بسبب الجمال الطبيعي الذي تتميز به.

 

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الكلمات الدلالية:
أبها الشركات توطين الوظائف سوق العمل فرصة عمل ملتقى التوظيف منطقة عسير

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