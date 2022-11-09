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احتجاجات إيران.. «شباب أحياء طهران» تدعو المواطنين للتجمع في الشوارع

احتجاجات إيران.. «شباب أحياء طهران» تدعو المواطنين للتجمع في الشوارع

احتجاجات إيران.. «شباب أحياء طهران» تدعو المواطنين للتجمع في الشوارع
١٢:٢٣:٠٤ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

طالبت مجموعة «شباب أحياء طهران»، مواطني أحياء العاصمة بالتجمع في الشوارع بالتزامن مع الذكرى الأربعين لمجزرة زاهدان، للتعبير عن تعاطفهم وتضامنهم مع محتجي سيستان وبلوشستان.

دعوات للتظاهر وإغلاق الشوارع

وحسب « إيران إنترناشيونال»، فقد دعت مجموعة «شباب أحياء شيراز» جنوبي إيران مواطني المدينة للحضور في احتجاجات اليوم، مطالبة بإغلاق الشوارع بإشعال النار.

وأعلن النشطاء المدنيون والمعلمون وباعة السوق في مدينة مريوان، غربي إيران، أنهم سيجتمعون عند قبر مختار أحمدي يوم الخميس ويعقدون مراسم ذكرى الأربعين لمقتله.

مقتل عضو من الباسيج التابع للحرس الثوري

وأفادت وسائل إعلام حكومية في إيران بمقتل عضو من الباسيج التابع للحرس الثوري يدعى مجيد يوسفي في مدينة أستانة أشرفية شمالي البلاد.

فيما تشير تقارير هذه الوسائل الإعلامية أن الباسيجي كان له دور في قمع المتظاهرين، وسبب وفاته اصطدام سيارة بقوات الأمن أثناء مواجهتها المحتجين.

مقتل أكثر من 300 محتج

وبعد مقتل أكثر من 300 محتج، إلا أن الحكومة الإيرانية سمحت لقوات الشرطة باستخدام الرصاص منذ الأيام الأولى للاحتجاجات، واستهداف كل من يشارك لكي يخاف الشعب ويلتزم المنازل.

وتضامنًا مع الاحتجاجات الجارية وتنديدًا بالقمع الدموي في إيران، رفض منتخب إيران لكرة الماء ترديد نشيد الجمهورية الإسلامية في دورة الألعاب الآسيوية.

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الكلمات الدلالية:
احتجاجات إيران شباب أحياء طهران طهران مجزرة زاهدان

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