قفزة ملموسة في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 181 ريالاً

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء الموافق 9 من نوفمبر 2022، في أسواق المملكة بشكل ملموس، وسجل عيار 24 نحو 206.74 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 189.51 ريال.

عيار 21 يسجل 180.90 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 180.90 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 155.06 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 120.60 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 103.37 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6430 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1447 ريالات، وأسعار كيلو الذهب 206,738 ريالاً.

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