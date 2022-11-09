نحو 3 ملايين مُصلّ ومُصلّية أدو صلاتهم بالروضة الشريفة خلال الثلاثة أشهر الماضية

تواصل – واس:

بلغ عدد المصلين من الرجال في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الهجري الحالي (1.149.364)

وبينت إحصائية صادرة عن وكالة المسجد النبوي، أُبرزت فيها مختلف مجهودات الوكالة في تقديم خدماتها للمصلين والزوار، عن تمكن (2.273.033) زائرة من الصلاة كذلك بالروضة الشريفة، فيما بلغ عدد الزوار الذين تشرفوا بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيّه رضوان الله عليهما خلال الفترة ذاتها (4.125.257 ).

825 ألف وجبة إفطار للصائمين

وأوضحت الإحصائية أن عدد المستفيدين من خدمة التنقل داخل ساحات المسجد النبوي من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بلغ أكثر من 280 ألف مستفيد، فيما بلغ عدد وجبات إفطار الصائمين داخل أروقة المسجد النبوي خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الهجري الحالي أكثر من 825 ألف وجبة، كما أشارت الإحصائية إلى أنه تمت المحافظة على درجة حرارة مصليات المسجد النبوي ما بين 21 – 24 درجة مئوية.

760 ألف مستفيد من خدمات التوجيه والإرشاد

كما استفاد من خدمات التوجيه والإرشاد أكثر من 760 ألف مستفيد من خلال التواجد الميداني ومواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، فيما تجاوز إجمالي المستفيدين من خدمات الترجمة بعدة لغات مليون ومئتي ألف مستفيد من خلال المواقع الإلكترونية والقنوات والتواصل الميداني بعشر لغات مختلفة، إلى جانب استفادة أكثر من ثلاثين ألف مستفيد من تطبيق “الحرمين”، وتطبيق “زائرون”، التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

نحو 20 مليون مشاهد للمحتوى المنشور

كذلك تجاوزت مشاهدات المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أكثر من 19 مليونا و700 ألف مشاهدة، فيما بلغ عدد الاستفسارات الواردة للوكالة أكثر من 60 ألف استفسار من خلال المكالمات الواردة عبر الرقم الموحد (1966) وعبر مواقع خدمات المستفيدين والمستفيدات..

كما استقبل معرض عمارة المسجد النبوي و معرض نوادر مخطوطات المسجد النبوي أكثر من 6 آلاف زائر خلال الفترة ذاتها، بالإضافة لتوزيع أكثر من 850 ألف من الكتيبات والنشرات والكتب الرقمية والأقراص المدمجة على المصلين والزوار..

فيما أتاحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المجال للمتطوعين والمتطوعات للمشاركة في خدمة زوار المسجد النبوي، حيث تم تمكين أكثر من 5 آلاف متطوع ومتطوعة من خدمة زوار المسجد النبوي.

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