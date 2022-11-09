رئيس أرامكو: الطاقة وصناعاتها هدف دائم للهجمات السيبرانية ونتّبع أعلى معايير الأمان (فيديو)

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قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، إن الطاقة وصناعاتها عادة ما تكون هدفًا للهجمات السيبرانية، مضيفًا: تتطلب شركة أرامكو وضع معايير عالية للأمن السيبراني.

وأضاف خلال كلمته في منتدى الأمن السيبراني المنعقد حاليًا في الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز: أن “المخاطر السيبرانية مضاعفة الآن تجاه تدمير البنية التحتية للطاقة”.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني شريك مؤسس لتشكيل نظام أمني عالمي، داعيًا إلى توفير معايير دولية عالمية للحد من الهجمات السيبرانية في كافة القطاعات.

وانطلقت أعمال النسخة الثانية من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، بمشاركة 120 متحدثًا دوليًا رفيع المستوى، وحضور مشاركين من أكثر من 100 دولة، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز .

مدة المنتدى

يُعدّ المنتدى منصة عالمية رائدة في فتح آفاق المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني، وبناء أسس التعاون، حيث تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لمدة يومين، تحت شعار “إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية”.

مشاركة من النخبة

ويشارك في المنتدى نخبة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين، وكبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي أبرز الشركات العالمية، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية من حول العالم..

وذلك تأكيدًا على موقع المملكة الريادي عالميًا في دعم الجهود الدولية، وتوحيد المساعي المشتركة، في مناقشة القضايا الإستراتيجية، وفرص التعاون بين الشركاء الدوليين في مجال الأمن السيبراني.

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