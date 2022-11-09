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أعلاها الخرج وأبها الأدنى.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المملكة
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أعلاها الخرج وأبها الأدنى.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المملكة

أعلاها الخرج وأبها الأدنى.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المملكة

أعلاها الخرج وأبها الأدنى.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المملكة
١١:٣٠:٠٧ ص، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 35 درجة في الخرج، و34 درجة في مكة المكرمة وجازان وشرورة والقنفذة، و33 درجة في الرياض، و32 درجة في المدينة المنورة وجدة ونجران وينبع وبيشة.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 23 درجة، وسجلت الباحة 24 درجة مئوية.

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حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أنه لازالت حالة حائل الممطرة المتوقعة ثابتة – بمشية الله – وأن الحالة من متوسطة إلى قوية مع جريان أودية في عدد من مناطق المملكة، مبينًا أن الحالة المتوقعة تشمل «حائل والمدينة والشمالية والجوف» خاصة شرقهما.

وأضاف أن الحالة من المتوقع أن تكون من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة وعسير وجازان والباحة وشمال الشرقية وجنوب تبوك، مشيرًا إلى أن هناك حالة أخرى تشمل الرياض.

سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الحالة المطرية الحصيني الطقس حالة الطقس درجات الحرارة

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