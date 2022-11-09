تعرف على أشهر 3 بدائل لزراعة الأسنان

تواصل – فريق التحرير

على الرغم من كون زراعة الأسنان هي البديل الأفضل لتعويض الأسنان المفقودة، إلا أن بعض المرضى لا يحققون شروط زراعة الأسنان ويتجهون للبدائل المتاحة، إليكم أشهر بدائل زراعة الأسنان.

بدائل زراعة الأسنان

على الرغم من كون زراعة الأسنان هي البديل الأول والأفضل لتعويض الأسنان التي يتم فقدانها لأسباب مختلفة، إلا أن هنالك بعض الأشخاص غير مؤهلين لإجراء عملية زراعة الأسنان بسبب عدم انطباق شروط العملية عليهم، أو بسبب التكلفة المادية لزراعة الأسنان.

لذا يوفر طب الأسنان خيارات عديدة تعمل كبدائل لزراعة الأسنان، فما هي هذه البدائل؟ وما مميزاتها وعيوبها؟

ما بدائل زراعة الأسنان؟

زراعة الأسنان كما ذكرنا هي البديل الأفضل لتعويض أسنان المريض المفقودة، ولكن في بعض الحالات يلجأ الأطباء للبدائل الأخرى حسب حالة المريض، وأهم هذه البدائل:

1 – جسور الأسنان

تعتبر جسور الأسنان البديل الأشهر لزراعة الأسنان والذي يفضله معظم أطباء الأسنان والمرضى، وجسر الأسنان هو عبارة عن تركيبة تتكون من أكثر من سن أو ضرس متجاورين وملتصقين ببعضهم البعض، ويكون مصنوعًا من البورسلين غالباً، ويتم تركيب الجسر في المساحة المتواجدة بين سنين أو ضرسين طبيعيين دون الحاجة لزراعة غرسات سنية في عظم الفك.

ولكن في بعض الحالات يلجأ أطباء الأسنان لاستخدام الجسور مع زراعة الأسنان في آنٍ واحد، فبدلاً من أن يقوم الطبيب بزراعة غرسة لكل سن على حدة، يمكن زراعة غرستين فقط في عظم الفك ويكون بينهما مساحة فارغة، ثم يقوم بتركيب الجسر حتى يملأ تلك المساحة.

أبرز مميزات جسور الأسنان:

تعتبر جسور الأسنان من التركيبات الثابتة والتي لا يمكن إزالتها إلا من خلال طبيب أسنان مختص.

تساعد في استعادة الابتسامة الطبيعية والتخلص من الشعور بالخجل والارتباك وتعطي مظهرًا جماليًا.

تساعد في مضغ الطعام وتناوله بشكل سهل وسلس.

تعزز قدرة المريض على التحدث ونطق مخارج الحروف بشكل سليم.

تحافظ على الأسنان الطبيعية وتمنعها من التحرك، وتوزع الضغط على الأسنان بشكل متساوٍ.

أهم عيوب جسور الأسنان:

تُعرّض الأسنان الطبيعية المجاورة للأضرار عند تثبيت الجسور عليها.

تزيد من احتمالية تسوس الأسنان بسبب تراكم الطعام والبكتيريا داخل جسور الأسنان.

يمكن أن تنهار الجسور بسبب عدم قدرة الأسنان الداعمة على تحملها.

2 – أطقم الأسنان المتحركة

تعتبر أطقم الأسنان المتحركة من البدائل الأقدم للأسنان الطبيعية، فكثيرًا ما نرى كبار السن أو الأشخاص الذين فقدوا كافة أسنانهم أو جزءًا كبير منها بسبب الحوادث والإصابات يستخدمون الأطقم المتحركة.

وطقم الأسنان هو عبارة عن بديل كامل إما لفك واحد أو كلا الفكين، ويحتوي على الأسنان والضروس وأنسجة تحاكي اللثة، ويتم تحضير أطقم الأسنان بعد طباعة دقيقة لشكل الفكين وعضة الأسنان. ويكون طقم الأسنان متحركًا يمكن إزالته وتنظيفه ومن ثم إعادة تركيبه مرة أخرى.

أهم مزايا أطقم الأسنان المتحركة:

سهلة التركيب والإزالة دون الحاجة لطبيب الأسنان.

تُعتبر حلاً مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من ضعف عظام الفك أو تهالك الأسنان المجاورة التي لا يمكن تثبيت الجسور عليها.

تساعد في تسهيل عملية المضغ وتناول الطعام.

تساعد على استعادة النطق السليم لمخارج الحروف.

أبرز عيوب أطقم الأسنان المتحركة:

ينتاب المريض شعور من عدم الراحة عند استخدامه لأطقم الأسنان المتحركة؛ خاصةً عند التحدث أو الضحك أو تناول الطعام بسبب خوفه أن تسقط من فمه.

يحتاج المريض بعضًا من الوقت حتى يعتاد عليها.

الشعور الدائم بثقل وكبر حجم الأطقم المتحركة داخل فم المريض.

3 – تيجان الأسنان

تيجان الأسنان هي عبارة عن تلبيسة للأسنان مصنوعة من البورسلين أو الزيركون أو السيراميك، يتم استخدامها لتغطية الأسنان المتسوسة بشكل كبير وعميق، أو الأسنان المصابة بالكسور والتشققات، وتعتبر تيجان الأسنان إحدى الطرق لتعويض الأسنان.

أهم مزايا تيجان الأسنان:

تساعد تيجان الأسنان في تقليل حدة الألم والمتاعب الناتجة عن مشاكل الأسنان.

عملية تركيب التيجان تتم بشكل بسيط وسهل.

تتشابه تيجان الأسنان مع الأسنان الطبيعية في شكلها.

تدوم تيجان الأسنان لفترات طويلة في حال تم الحفاظ عليها.

أبرز عيوب تيجان الأسنان:

لا يمكن أن يتم استخدام تيجان الأسنان في حالة فقدان السن بشكل كامل، وبالتالي فهي ليست البديل الأفضل.

يمكن أن تتعرض تيجان الأسنان للكسر أو التشقق مع الوقت.

يؤدي وضع تيجان الأسنان بشكل خاطئ إلى التسوس والتهاب اللثة.

ما الحالات التي يمكن معها استخدام بدائل زراعة الأسنان؟

حسب خبراء دنتكاي تتضمن الحالات التي يمكن أن يستخدم أطباء الأسنان معها البدائل المتاحة لزراعة الأسنان: