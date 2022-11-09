الديمقراطيون يحصدون 206 مقاعد في مجلس الشيوخ مقابل 184 للجمهوريين

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كشفت «ABC نيوز»، أن الجمهوريين حسموا 206 مقاعد لصالحهم بمجلس النواب مقابل 184 مقعدًا للديمقراطيين.

وأفادت شبكة «سي إن إن»، أن النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية، أظهرت أن الديمقراطيين حصدوا 47 مقعدًا في مجلس الشيوخ مقابل 46 للجمهوريين.

وأوضحت أن الديمقراطي، جون فيترمان، فاز بمقعد مجلس الشيوخ الأمريكي بولاية بنسلفانيا، متغلبًا على المرشح المدعوم من دونالد ترامب محمد أوز.

كما هزم المرشح الديمقراطي منافسه الجمهوري عن الشيوخ في كولورادو، إضافة إلى فوز المرشحة الديمقراطية على منافسها الجمهوري عن الشيوخ في ماريلاند.

فيما أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أن الشعب الأمريكي مستعد لأغلبية جمهورية في مسار جديد نحو اقتصاد قوي، مضيفًا أنه يتوقع سيطرة الحزب الجمهوري على المجلس.

وقال الديمقراطي جون فيترمان، الفائز بمقعد مجلس الشيوخ في بنسلفانيا: إن هذا السباق الانتخابي يعكس نضال كل عامل في الولاية.

نانسي بيلوسي تحتفظ بمقعدها

وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكونجرس الأمريكي، أن الجمهوريين حصدوا حتى الآن 180 مقعدًا للجمهوريين مقابل 142 للديمقراطيين.

كلا الحزبين بحاجة لـ 218 مقعدًا لتحقيق الأغلبية

وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن كلا الحزبين بحاجة لـ 218 مقعدًا لتحقيق الأغلبية، وأنه حسب النتائج الأولية فإن نانسي بيلوسي حافظت على مقعدها بمجلس النواب عن كاليفورنيا بـ 82% من الأصوات.

الجمهوري رون ديسانتوس حاكمًا لولاية فلوريدا

وأكدت فوز الجمهوري جاي دي فانس بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، مع إعادة انتخاب الجمهوري رون ديسانتوس الطامح لخوض انتخابات الرئاسة في 2024 حاكمًا لولاية فلوريدا.

سباق محموم بانتخابات حكام الولايات في 38 ولاية

يأتي هذا في وقت يتقدم فيه الجمهوريون والديموقراطيون، في سباق انتخابات حكام الولايات في 38 ولاية معنية بهذا الاستحقاق، حيث تم إغلاق مراكز الاقتراع في 28 ولاية أمريكية بينما تستعد 15 ولاية أخرى لإغلاق المراكز على رأس الساعة المقبلة.

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