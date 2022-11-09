مجددًا.. كوريا الشمالية تُهدد الجميع وتُطلق صاروخًا باليستيًا

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أفادت وكالة «رويترز» نقلًا عن خفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم، ما يُعتقد أنه صاروخ باليستي.

كما أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم، أن ​كوريا الشمالية​ أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي نحو البحر الشرقي.

وأوضحت أنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة سونان في بيونج يانج، ولم تقدم تفاصيل أخرى على الفور، وأضافت في رسالة نصية للصحفيين أن الجيش يتتبع ويراقب التحركات ذات الصلة عن كثب ويحافظ على حالة الاستعداد.

أمريكا تهدد بإرسال حاملة طائرات نووية

من ناحيتها، هددت الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال حاملة طائرات نووية إلى بحر اليابان، إذا قررت كوريا الشمالية إجراء تجارب نووية.

وذكرت وكالة «كيودو» نقلاً عن مصادر أنه من المتوقع أن يتم اتخاذ القرار بالاشتراك مع اليابان وكوريا الجنوبية، مؤكدة أن واشنطن تتمسك بأساليب “الردع الشامل” في هذا الشأن، وتسعى لإظهار أن أي عمل عدواني ستكون له عواقب.

فرض قيود إضافية على بيونج يانج

وأوضحت أن واشنطن وسيئول وطوكيو، يعتزمون فرض قيود إضافية على بيونج يانج، والتي ستؤثر على تصدير المنتجات البترولية، وذلك في وقت تستعد فيه أمريكا لصياغة قرار لمجلس الأمن الدولي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية.

من ناحيتها وصفت كوريا الشمالية إطلاق الصاروخ بأنه رد فعل على التدريبات المشتركة لقوات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات ستكون أكثر تفصيلاً وقسوة في المستقبل، حسب «سبوتنيك».

كوريا الشمالية تهدد جارتها الجنوبية وأمريكا برد حازم

فيما هددت كوريا الشمالية بالرد بحزم على التدريبات العسكرية جارتها الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أطلقت كوريا الشمالية، عددًا من الصواريخ الباليستية، ليصبح العام 2022 عامًا قياسيًا للتجارب الصاروخية الكورية الشمالية.

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