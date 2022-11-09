تنويه مهم من التأمينات الاجتماعية حول صرف المستحقات

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تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع للتأمينات الاجتماعية مع استفسار أحد المستفيدين والذي قال فيه: “أنا حاليًا موظف حكومي ولدي مايقارب من 6 سنوات خدمة بالقطاع الخاص تم ضمها في وقت سابق بنظام تبادل المنافع”.

وتساءل المواطن قائلاً : هل أستطيع الآن وأنا على رأس العمل فك هذا الضم للخدمة وصرف مستحقات المدة؟!

ورد الحساب قائلاً: بإمكانك صرف المستحقات في حال انتقالك لعمل يخضع لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية، ولديك مدة اشتراك أقل من 12 شهرًا، أو ضم الخدمة في حال كانت المدة المسجلة 12 شهرًا وأكثر.

وفي وقت سابق، قال مسؤول علاقات القطاع الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خالد بن تركي التركي، إن نظام التأمينات الاجتماعية حدد عدة شروط لصرف معاش العجز غير المهني، فالمشترك يعتبر عاجزًا متى ما استحال عليه بسبب حالته الصحية أن يكسب أجرًا يساوي على الأقل ثلث أجره السابق، وأن تستمر حالة العجز لديه مدة 6 أشهر أو أكثر.

ويُشترط لاستحقاق الصرف:

1- أن تحدث حالة العجز قبل بلوغ المشترك سن (60).

2- أن يكون على رأس العمل الخاضع للنظام.

3- أن تتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهرًا متصلة أو (18) شهرًا متقطعة.

4- إذا حدث العجز والمشترك غير خاضع للنظام فإنه يستحق معاش التقاعد دون انتظار بلوغه سن (60) متى بلغت مدة اشتراكه الفعلية (120) شهرًا فأكثر أو (60) شهرًا بإضافة مدة اعتبارية.

5- يتم إثبات حالة العجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة خلال (18) شهرًا كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك.

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