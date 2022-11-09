للثانوية فأعلى.. 610 وظيفة في الشؤون الإسلامية براتب 6000 ريال

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن دعوة الراغبين في شغل 558 وظيفة بمنطقتي الرياض ونجران لوظيفتي «إمام ومؤذن على نظام العقود الرسمية براتب شهري «للجامعي 6000 ريال» و«الثانوي 4500 ريال» أو «على نظام المكافآت»، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* الوظائف:

1- إمام.

2 – مؤذن.

* تفاصيل الوظائف:

1 – راتب شهري للجامعي 6000 ريال.

2 – راتب شهري للثانوي 4500 ريال.

3 – أو على نظام المكافآت.

* المؤهلات:

– شهادة الثانوية العامة فأعلى.

* الشروط العامة:

1 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2 – حسن السيرة والسلوك.

3 – اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

4 – لا يقل العمل عن 18 سنة.

– لوظائف أئمة «شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم».

– لوظائف مؤذنين «شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم».

* طريقة التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/30هـ الموافق 2022/11/24م.

* الرياض (491 وظيفة):

– التقدم لقسم الاستقبال بإدارة المساجد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض (حي الغرابي) خلال الفترة الموضحة أعلاه.

* نجران (67 وظيفة):

وأوضح الفرع استمرار طلبات التقديم لشغل الوظائف المطلوبة حتى نهاية شهر ربيع الثاني الجاري، وذلك عن طريق استقبال طلبات المتقدمين بإدارة شؤون المساجد بالمنطقة.

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