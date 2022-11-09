شهيد وعشرات الجرحى خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس الفلسطينية

تواصل – وكالات:

استشهد شاب فلسطيني وأصيب العشرات بجروح، صباح اليوم، في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الغاشم والمستوطنين مخيم بلاطة وسط إطلاق نار كثيف باتجاه الفلسطينيين.

استشهاد الشاب مهدي حشاش وإصابة 57 آخرين

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد الشاب مهدي حشاش وإصابة 57 آخرين بجروح وحالات اختناق بالغاز المسبل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس التي تشهد عمليات تصعيد من الاحتلال الغاشم بشكل مستمر.

طواقم الإسعاف تتعامل مع إصابة خطيرة

وذكر مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، أن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي، وجرى نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى ثلاث إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و57 حالة اختناق.

كما أصيب شاب برصاص جيش الاحتلال، خلال اقتحام قوات الاحتلال، قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

تسجيل 6 آلاف حالة اعتقال منذ مطلع العام الجاري

في الوقت نفسه كشف نادي الأسير الفلسطيني، أن نحو 6 آلاف حالة اعتقال سجلت منذ مطلع العام الجاري على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 141 سيدة، و739 طفلاً.

وأضاف النادي في بيان، أن الاحتلال أصدر 1829 أمر اعتقال إداري، فيما سجلت أعلى حالات الاعتقال في القدس المحتلة، وبلغت نحو 2700 حالة.

وأكد النادي، أن هذا العام هو الأشد تنكيلاً بالمعتقلين وعائلاتهم، مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، خاصة مع استمرار تنفيذ عمليات الإعدامات الميدانية، وتصاعد أعداد الجرحى المعتقلين، سواء من تم اعتقالهم بعد إطلاق النار عليهم مباشرة، أو من جرى اعتقالهم بعد فترات من إصابتهم.

ولفت إلى أن تصاعد أعداد الجرحى في السجون أدى إلى ارتفاع أعداد الحالات المرضية الصعبة التي تحتاج إلى متابعة صحية حثيثة، وما يزال عدد منهم يواجهون مخاطر حقيقية على حياتهم.

عدد المعتقلين الإداريين بلغت 820 معتقلًا

وشدد نادي الأسير على أن عمليات الاعتقال الإداري من حيث المعطيات الراهنة، هي الأخطر مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداري خلال شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت 272 أمرًا، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتى نهاية أكتوبر أكثر من 820 معتقلاً.