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عاجل.. أمير الرياض: قطاع الأمن السيبراني يشهد تطورًا متسارعًا في مواجهة التحديات
انطلاق أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض
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عاجل.. أمير الرياض: قطاع الأمن السيبراني يشهد تطورًا متسارعًا في مواجهة التحديات

عاجل.. أمير الرياض: قطاع الأمن السيبراني يشهد تطورًا متسارعًا في مواجهة التحديات

عاجل.. أمير الرياض: قطاع الأمن السيبراني يشهد تطورًا متسارعًا في مواجهة التحديات
١٠:١٢:٢٤ ص، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، النسخة الثانية من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، بالرياض، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، إن قطاع الأمن السيبراني يشهد تطورًا متسارعًا في مواجهة التحديات.

وأضاف خلال كلمته بالمنتدى: “قيادة المملكة تسعى إلى تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني”.

وانطلقت أعمال النسخة الثانية من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، بمشاركة 120 متحدثًا دوليًا رفيع المستوى، وحضور مشاركين من أكثر من 100 دولة، وذلك تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز .

مدة المنتدى

يعد المنتدى منصة عالمية رائدة في فتح آفاق المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني، وبناء أسس التعاون، حيث تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لمدة يومين، تحت شعار “إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية”.

مشاركة من النخبة

ويشارك في المنتدى نخبة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين، وكبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي أبرز الشركات العالمية، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية من حول العالم، تأكيدًا على موقع المملكة الريادي عالميًا في دعم الجهود الدولية، وتوحيد المساعي المشتركة، في مناقشة القضايا الإستراتيجية، وفرص التعاون بين الشركاء الدوليين في مجال الأمن السيبراني.

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الكلمات الدلالية:
أمير الرياض الأمن الرياض المملكة منتدى الأمن السيبراني

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