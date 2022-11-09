انطلاق أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، انطلقت اليوم، أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني في العاصمة الرياض.

فتح آفاق المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني

وتهدف المنصة العالمية الرائدة، إلى فتح آفاق المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني، وبناء أسس التعاون، بمشاركة 120 متحدثًا دوليًا رفيع المستوى، وحضور مشاركين من أكثر من 100 دولة.

إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية

وينظم المنتدى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحت شعار (إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية) يومي 9 و10 نوفمبر في العاصمة الرياض، بمشاركة نخبة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين، وكبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي أبرز الشركات العالمية، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية من حول العالم..

ويأتي ذلك تأكيدًا على موقع المملكة الريادي عالميًا في دعم الجهود الدولية؛ وتوحيد المساعي المشتركة، في مناقشة القضايا الإستراتيجية، وفرص التعاون بين الشركاء الدوليين في مجال الأمن السيبراني.

آفاق التغيير في المشهد السيبراني

ويشهد المنتدى انعقاد أكثر من 30 جلسة حوارية تتناول مجموعة من الموضوعات التي تناقش آفاق التغيير في المشهد السيبراني، والاقتصادات السيبرانية، والتطور الجيوسيبراني، ومستقبل العمل السيبراني، والأمن السيبراني للجميع.

كما سيتطرق المنتدى إلى أهمية التعاون الدولي وبحث الحلول العملية لسد الفجوة السيبرانية عالميًا، واستكشاف مستقبل الأمن السيبراني، وضمان تحقيق الأمن السيبراني لجميع المجتمعات.

منصة تفاعلية عالمية لكافة المعنيين والمختصين

ويمثل المنتدى الدولي للأمن السيبراني، منصة تفاعلية عالمية لكافة المعنيين والمختصين بمجال الأمن السيبراني من ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة، والمنظمات غير الربحية، والأوساط التعليمية والأكاديمية حول العالم..

بهدف نقل المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني وبناء أسس التعاون بين الدول والمنظمات ليصبح قطاع الأمن السيبراني عنصرًا ممكّنًا في مواجهة التحديات المستقبلية، وصناعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وحول العالم.

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