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«بيلوسي» تحتفظ بمقعدها.. 180 مقعدًا للجمهوريين مقابل 142 للديمقراطيين حتى الآن
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«بيلوسي» تحتفظ بمقعدها.. 180 مقعدًا للجمهوريين مقابل 142 للديمقراطيين حتى الآن

«بيلوسي» تحتفظ بمقعدها.. 180 مقعدًا للجمهوريين مقابل 142 للديمقراطيين حتى الآن

«بيلوسي» تحتفظ بمقعدها.. 180 مقعدًا للجمهوريين مقابل 142 للديمقراطيين حتى الآن
٠٩:٥٤:٥٨ ص، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكونجرس الأمريكي، أن الجمهوريين حصدوا حتى الآن 180 مقعدًا للجمهوريين مقابل 142 للديمقراطيين.

كلا الحزبين بحاجة لـ 218 لتحقيق الأغلبية

وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن كلا الحزبين بحاجة لـ 218 لتحقيق الأغلبية، وأنه حسب النتائج الأولية فإن نانسي بيلوسي حافظت على مقعدها بمجلس النواب عن كاليفورنيا بـ 82% من الأصوات.

الجمهوري رون ديسانتوس حاكمًا لولاية فلوريدا

وأكدت فوز الجمهوري جاي دي فانس بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، مع إعادة انتخاب الجمهوري رون ديسانتوس الطامح لخوض انتخابات الرئاسة في 2024 حاكمًا لولاية فلوريدا.

فيما احتفظ الديمقراطي تيم والز بمنصبه حاكمًا لولاية مينيسوتا، واحتفظت الديمقراطية ماجي حسن بمقعدها في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوهامبشر.

كما فـاز السيناتور الجمهـوري تيــم سكوت بمقعد مجلس الشيـوخ في ولاية كارولاينا الجنوبية، واحتفظ الجمهوري راند بول على مقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي.

سباق محموم بانتخابات حكام الولايات في 38 ولاية

يأتي هذا في وقت يتقدم فيه الجمهوريون والديموقراطيون، في سباق انتخابات حكام الولايات في 38 ولاية معنية بهذا الاستحقاق، حيث تم إغلاق مراكز الاقتراع في 28 ولاية أمريكية بينما تستعد 15 ولاية أخرى لإغلاق المراكز على رأس الساعة المقبلة.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا الحزب الجمهوري الكونجرس انتخابات التجديد النصفي نانسي بيلوسي

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