تقويم التعليم: السماح بدخول الاختبارات بواحدة من هذه الوثائق
تواصل – فريق التحرير:
كشفت هيئة تقويم التعليم عن أن دخول الاختبارات لا يشترط فيه وجود بطاقة الأحوال، وذلك في ردها على إحدى الطالبات.
وقالت الطالبة: “بطاقة الأحوال منتهية عادي أدخل فيها اختبار القدرة المعرفية؟!”.
وأضافت الهيئة عبر حساب “العناية بالمستفيدين” على تويتر:
يمكنك الدخول للاختبارات بأي من الوثائق الآتية:
– الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة لغير السعوديين.
– جواز السفر الشخصي.
– رخصة السياقة السعودية.
تحديد موعد اختبار القدرة المعرفية
وأجابت هيئة تقويم التعليم على تساؤل لأحد المواطنين قال فيه : “متى بيفتح اختبار القدرة المعرفية تسجيل مبكر؟”.
وقال حساب العناية بالمستفيدين التابع للهيئة عبر حسابه على “تويتر”: متاح التسجيل في اختبار القدرة المعرفية (الورقي) للجميع، في الفترة من تاريخ: 12/9/2022م وحتى تاريخ: 14/11/2022م، وسيُعقد الاختبار من تاريخ 17/11/2022م وحتى 19/11/2022م.
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