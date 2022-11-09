تقويم التعليم: السماح بدخول الاختبارات بواحدة من هذه الوثائق

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة تقويم التعليم عن أن دخول الاختبارات لا يشترط فيه وجود بطاقة الأحوال، وذلك في ردها على إحدى الطالبات.

وقالت الطالبة: “بطاقة الأحوال منتهية عادي أدخل فيها اختبار القدرة المعرفية؟!”.

وأضافت الهيئة عبر حساب “العناية بالمستفيدين” على تويتر:

يمكنك الدخول للاختبارات بأي من الوثائق الآتية:

– الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة لغير السعوديين.

– جواز السفر الشخصي.

– رخصة السياقة السعودية.

تحديد موعد اختبار القدرة المعرفية

وأجابت هيئة تقويم التعليم على تساؤل لأحد المواطنين قال فيه : “متى بيفتح اختبار القدرة المعرفية تسجيل مبكر؟”.

وقال حساب العناية بالمستفيدين التابع للهيئة عبر حسابه على “تويتر”: متاح التسجيل في اختبار القدرة المعرفية (الورقي) للجميع، في الفترة من تاريخ: 12/9/2022م وحتى تاريخ: 14/11/2022م، وسيُعقد الاختبار من تاريخ 17/11/2022م وحتى 19/11/2022م.

اقرأ أيضًا:

تنويه مهم من تقويم التعليم حول مواعيد اختبار القدرة المعرفية