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تنويه مهم من حساب المواطن حول معايير الاستحقاق

تنويه مهم من حساب المواطن حول معايير الاستحقاق

تنويه مهم من حساب المواطن حول معايير الاستحقاق
٠٩:٢٦:١٣ ص، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

رد حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لبرنامج حساب المواطن على استفسار أحد المواطنين والذي قال فيه: كيف أعرف حسبة حساب المواطن كم للأب وكم للأم والأبناء؟

وأضاف الحساب: أهلا بك، يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيس (رب الأسرة)، ويُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وتابع: لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية portal.ca.gov.sa‎ .

توضيح من البرنامج بشأن موعد نزول الدعم

كان البرنامج قد رد على استفسار أحد المواطنين بشأن موعد نزول الدعم.

وقال حساب “العناية بالمستفيدين” إنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف: “سيتم صرف الدعم للدفعة الستين يوم الخميس بتاريخ ” 10 نوفمبر”.

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الكلمات الدلالية:
الأهلية في حساب المواطن الدعم حساب المواطن شروط الأهلية شروط الدعم

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