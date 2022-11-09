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«الخضيري» يُحذر من التدخين بجوار الأطفال: يؤدي لكارثة خطيرة

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«الخضيري» يُحذر من التدخين بجوار الأطفال: يؤدي لكارثة خطيرة

«الخضيري» يُحذر من التدخين بجوار الأطفال: يؤدي لكارثة خطيرة

«الخضيري» يُحذر من التدخين بجوار الأطفال: يؤدي لكارثة خطيرة
٠٩:٢٠:٥٦ ص، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات أ.د. فهد الخضيري، إن الذي يدخن بجوار أطفاله فهو يقتلهم.

من يدخن في الغرفة التي بها أطفاله.. يقتل أسرته

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الذي يدخن في الغرفة نفسها التي بها أطفاله، فهو يقتل أسرته، وأشار إلى أنه من المناظر المؤلمة جداً أب مجرم في مواقف السيارات يمشي بجوار عربة طفلته المريضة وعليها أنابيب تنفس وأجهزة دعم للقلب وبيده الأخرى سيجارة، وأدخنة السيجارة تكاد تغطي وجهها البريء.

لم نجد أشد من التدخين كمسرطن!

وأكد أنه يوجه نصيحة عامة لوجه الله تعالى ومن واقع خبرة سنين في أبحاث المسرطنات: «لم نجد أشد من التدخين كمسرطن! فمن أراد أن يعيش سعيدًا بلا أمراض ويعمّر بإذن الله فليبتعد عنه».

وأضاف أن «السويكة» هي نفس «التنباك» والشمّة «بردقان»، وكلها تصنيفها تبع ممضوغ يعني دخان مباشر تمتصه الخلايا المبطنة للفم، وله أضرار صحية ويسبب سرطان اللثة والفم، وقبلها يصاب بالعصبية والغضب وقلّة النوم، ويصير متعاطيها عدواني غاضب.

خلطة سرية نافعة

وأشار إلى أن هناك نوعًا من الـ «علك» يساعد على ترك التدخين وترك التمباك، وذلك عن طريق شراء صرة نعناع، ثم أخذ كم عود بالأوراق ومضغه جيدًا، وفي الوقت نفسه وضع معه ربع ملعقة زنجبيل مطحون وربع ملعقة قرفة ووضعها مكان التلقيمة وتركها ساعة أو نصف ساعة، وتكرارها كذا مرة في اليوم، مفيدة جدًا وتساعد هذه الخلطة على ترك التدخين وعلاج آثارة.

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الكلمات الدلالية:
التدخين التنباك العلكة خطورة التدخين فهد الخضيري مرض السرطان

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