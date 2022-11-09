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مجددًا.. رئيسة تايوان تُحذر من «خطر حقيقي» لغزو الصين لبلادها
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مجددًا.. رئيسة تايوان تُحذر من «خطر حقيقي» لغزو الصين لبلادها

مجددًا.. رئيسة تايوان تُحذر من «خطر حقيقي» لغزو الصين لبلادها

مجددًا.. رئيسة تايوان تُحذر من «خطر حقيقي» لغزو الصين لبلادها
٠٨:٥١:٢٦ ص، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

في تصريحات جديدة، حذرت رئيسة تايوان تساي إينج وين، من خطر حقيقي لغزو الصين لبلادها وأنه لابد من الاستعداد لذلك.

يأتي هذا بعد إعلان وزارة الدفاع التايوانية، أن الجيش التايواني سجل نشاطًا لـ63 طائرة و4 سفن عسكرية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بالقرب من الجزيرة.

تحذير من الصين لتايوان بسبب وزير بريطاني

فيما قالت وزارة الخارجية الصينية إن على بريطانيا وقف أي شكل من التعاملات الرسمية مع تايوان، حسب «سبوتنيك».

التحذير الصيني يأتي في أعقاب خطط لزيارة يقوم بها وزير بريطاني للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، وتعتبرها الصين جزءًا من أراضيها، لإجراء محادثات تجارية.

بداية التوتر بين الصين وجزيرة تايوان

وتصاعدت حدة الأوضاع بشأن تايوان، عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة، مطلع أغسطس الماضي، حيث أدانت الصين التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي؛ معتبرة هذه الخطوة دعما أمريكيًا لانفصال الجزيرة عن البر الرئيس للبلاد.

الصين ستسعى لضمان الوحدة مع تايوان

وخلال المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في الشهر الماضي، أكد الرئيس الصيني، أن بلاده ستسعى لضمان الوحدة مع تايوان بطرق سلمية، لكنها لن تتعهد باستبعاد استخدام القوة لحل القضية.

يأتي هذا في وقت تطالب فيه الصين، أمريكا بالتخلي عن عقلية الحرب الباردة ومنطق الهيمنة، واتباع سياسة نووية عقلانية ومسؤولة، والوفاء بمسؤوليتها الخاصة والأولية في نزع السلاح النووي.

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الكلمات الدلالية:
الرئيس الصيني بكين تايوان رئيسة تايوان وزير بريطاني

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