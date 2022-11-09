شركة المياه: 3 شروط يجب توافرها لقبول طلب التوصيل

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت شركة المياه الوطنية، مع استفسار أحد المواطنين بشأن الشروط الواجب توافرها لقبول رقم الصك المقدم عند طلب توصيل المياه.

وقالت الشركة، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، “تويتر” إن هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها لقبول رقم الصك المقدم.

1- أن يكون مسجلاً على رقم هوية المستفيد.

2- أن يكون الصك إلكترونيًا.

3- أن يتم التحقق من حالة الصك (فعال) من موقع “ناجز ” الإلكتروني.

أسباب ارتفاع فواتير المياه

وفي وقت سابق، كشفت الشركة عن أسباب ارتفاع فواتير المياه، كما وجهت نصائح مهمة لترشيد الاستهلاك، والحد من استهلاك الفاتورة.

جاء ذلك في رد على سؤال أحد العملاء قال فيه “ارتفعت فاتورة المياه على أكثر من عقار مجاورين لبعض بشكل كبير يرجى التحقق من الأمر؟

وأجابت الشركة عبر حسابها “العناية بالعملاء”، بقولها “حياك الله، تسعيرة الفاتورة ثابتة وارتفاعها لسببين:

– إما ارتفاع بالاستهلاك

– أو تسربات داخلية.

وأضافت شركة المياه الوطنية “لذلك ننصح بالكشف على العقار والتأكد من عدم وجود تسربات، واستخدام أدوات الترشيد للحد من ارتفاع الفاتورة”.

اقرأ أيضًا:

المياه الوطنية توضح سبب ارتفاع الفواتير وتوجه نصائح لترشيد الاستهلاك