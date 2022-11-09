قوية على حائل متوسطة في عسير.. حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق

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توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن حالة حائل الممطرة المتوقعة لا تزال ثابتة – بمشيئة الله – وأن الحالة من متوسطة إلى قوية مع جريان أودية في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المتوقعة تشمل «حائل والمدينة والشمالية والجوف» خاصة شرقهما.

الحالة المتوقعة متوسطة على هذه المناطق

وأضاف أن الحالة من المتوقع أن تكون من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة وعسير وجازان والباحة وشمال الشرقية وجنوب تبوك، مشيرًا إلى أن هناك حالة أخرى تشمل الرياض.

سحب رعدية ممطرة

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، مثيرة للأتربة والغبار.

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