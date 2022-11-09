فيديو نادر لـ «العثيمين»: يوم القيامة يكون خفيفًا على المؤمنين

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في مقطع فيديو نادر، قال العلامة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، رحمه الله، إن العبد المؤمن يخفف الله عنه أهوال يوم القيامة.

المؤمنون يخفف الله عنهم يوم القيامة

وأوضح أن المؤمنين يخفف الله عنهم يوم القيامة، حتى يكون عليهم يسيرًا جدًا، ومصداق ذلك في كتاب الله عزل وجل حيث قال تعالى: «وكان يومًا على الكافرين عسيرًا» وقال أيضًا: «على الكافرين غير يسير»، وقال الله تعالى «يقول الكافرون هذا يوم عَسِرْ»، وأن كل هذا يدل على أن هذا اليوم يكون يسيرًا على المؤمنين.

وأضاف أنه بقدر ما يكون الإيمان عند العبد، يكون اليسر في ذلك اليوم؛ لأن الجزاء من جنس العمل وأن الله تعالى يجعله يومًا يسيرًا على عباده المسلمين المؤمنين الموحدين.

بن عثيمين يحذر من ظاهرة توحيد الأديان

وأكد أن هذا لا يكون إلا للمؤمنين بالله وحده وبالإسلام دينًا، محذرًا من بادرة فاحت رائحتها الكريهة ألا وهي ما يسمى بتوحيد الأديان، فإن هذا المبدأ منكر عظيم لأن مقتضاه ولازمه أن تكون الأديان السابقة باقية مقبولة عند الله مرضية له، وهو مبدأ خطير، ولا يمكن أن نوحد الأديان؛ لأن الدين عند الله الإسلام.

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