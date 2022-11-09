الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شركة المياه: 3 شروط يجب توافرها لقبول طلب التوصيل
مجددًا.. رئيسة تايوان تُحذر من «خطر حقيقي» لغزو الصين لبلادها
قوية على حائل متوسطة في عسير.. حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق
إيلون ماسك يبيع ملايين الأسهم في تسلا مقابل 4 مليارات دولار
فيديو نادر لـ «العثيمين»: يوم القيامة يكون خفيفًا على المؤمنين
منفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا يستأنف على حكم حبسه مدى الحياة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

إيلون ماسك يبيع ملايين الأسهم في تسلا مقابل 4 مليارات دولار

إيلون ماسك يبيع ملايين الأسهم في تسلا مقابل 4 مليارات دولار

إيلون ماسك يبيع ملايين الأسهم في تسلا مقابل 4 مليارات دولار
٠٨:٠٥:٢٦ ص، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

استغنى إيلون ماسك رئيس شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية عن ملايين الأسهم في شركة “تسلا” مقابل 4 مليارات دولارات، وفق هيئة البورصات الأمريكية.

جاء القرار بعد أكثر من أسبوع من استحواذه على “تويتر” بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

ماسك يبيع 19.5 مليون سهم في تسلا مقابل 3.95 مليار دولار

وكشفت وثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن ماسك الذي مول عبر “تسلا” جزءًا كبيرًا من صفقة “تويتر”، قد باع 19.5 مليون من أسهم الشركة بنحو 3.95 مليار دولار.

ووافق ماسك قبل أسابيع على العودة لإتمام الصفقة قبل موعد بدء النظر بالقضية بينه وبين مجلس إدارة تويتر.

وقال ماسك إن المنصة الشهيرة بحاجة للكثير من التعديلات، بينها الخطة التي اقترحها لإلغاء عدد كبير من الوظائف.

اقرأ أيضًا:

بعد استحواذ «إيلون ماسك» على الشركة.. بدائل تويتر تتكاثر فهل يغادر رواد المنصة؟

الكلمات الدلالية:
أسهم تسلا تسلا تويتر ماسك

مواد ذات صلة

المزيد
«قياس» يوضح نسبة اجتياز اختبارات كفايات المعلمين وطريقة التعامل مع النتائج

«قياس» يوضح نسبة اجتياز اختبارات كفايات المعلمين وطريقة التعامل مع النتائج

٠٦:٠٥ م، الأربعاء، ٢٧ يناير ٢٠١٦
إدارة خيرسون: غالبية السكان بالمقاطعة صوتوا لصالح الانفصال عن أوكرانيا

إدارة خيرسون: غالبية السكان بالمقاطعة صوتوا لصالح الانفصال عن أوكرانيا

٠٤:٠٩ م، الثلاثاء، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
الصناعة: تأهيل 8 شركات للمنافسة على رخصة كشف “خام الجبس” في المدينة

الصناعة: تأهيل 8 شركات للمنافسة على رخصة كشف “خام الجبس” في المدينة

١١:٤٧ ص، الأثنين، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
53 ألف صَك طلاق خلال العام الماضي بالمملكة

53 ألف صَك طلاق خلال العام الماضي بالمملكة

١٠:٥٦ ص، الخميس، ١١ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *