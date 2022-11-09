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«رويترز»: الجمهوريون فازوا بـ6 مقاعد في مجلس النواب كان يشغلها ديمقراطيون
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«رويترز»: الجمهوريون فازوا بـ6 مقاعد في مجلس النواب كان يشغلها ديمقراطيون

«رويترز»: الجمهوريون فازوا بـ6 مقاعد في مجلس النواب كان يشغلها ديمقراطيون

«رويترز»: الجمهوريون فازوا بـ6 مقاعد في مجلس النواب كان يشغلها ديمقراطيون
٠٧:٣١:٠٦ ص، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء أن الجمهوريين فازوا بـ5 مقاعد في مجلس النواب كان يشغلها نواب ديمقراطيون.

وأكدت فوز السناتور الجمهوري جون بوزمان بولاية أركنسا والسناتور الجمهوري جيري موران بولاية كانساس، وأن السناتور الجمهوري جون هوفن احتفظ بمقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية نورث داكوتا.

انتخاب الجمهورية سارة ساندرز حاكمة لولاية أركنسا

وفازت الجمهورية سارة ساندرز المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض في عهد ترمب حاكمة لولاية أركنسا، واحتفظ الجمهوري فيل سكوت بمقعده حاكما لولاية فيرمونت.

كما فاز الجمهوري تشاك جراسلي في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية آيوا، واحتفظ الجمهوري جون كينيدي بمقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية لويزيانا.

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري: إنه لا تزال هناك ليلة طويلة وإنهم متفائلون بشأن النتائج، وأنها تعتقد أن الحزب سيفوز بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.

ترامب ينتقد وسائل الإعلام

فيما انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وسائل الإعلام الزائفة التي كانت تتمنى رؤية خسارات كبيرة للجمهوريين لكن ذلك لم يحدث، مؤكدًا أن المنافسة في ولاية أوهايو كانت على أشدها.

وأشار إلى أن الجمهوريين يسيرون بشكل جيدًا في الانتخابات النصفية حتى اللحظة، لافتًا إلى أن هناك من يترقب لهم الخسارة وأن هذا قد يكون مستبعدًا.

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الكلمات الدلالية:
الجمهوريون الكونجرس انتخابات أمريكا انتخابات التجديد النصفي ترامب

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