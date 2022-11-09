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منفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا يستأنف على حكم حبسه مدى الحياة

منفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا يستأنف على حكم حبسه مدى الحياة

منفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا يستأنف على حكم حبسه مدى الحياة
٠٧:٤٦:١٣ ص، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مسؤول قضائي في نيوزيلندا أن الأسترالي برينتون تارانت، منفذ مجزرة كرايستشيرش عام 2019 التي أسفرت عن مقتل 51 مسلماً، سوف يستأنف الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد.

وكان تارانت قد هاجم مسجدين في 9 مارس 2019، خلال أداء مسلمين صلاة الجمعة، قبل أن يبدأ في إطلاق النار وبث عمليات القتل التي يقوم بها بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وجميع ضحاياه الـ51 كانوا من المسلمين، وبينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وأقر تارانت بذنبه في 51 تهمة بالقتل، و40 تهمة بالشروع في القتل، وحُكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط وهي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا الحكم في نيوزيلندا.

أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في تاريخ نيوزيلندا

من جهتها، قالت ليز كينيدي، المتحدثة باسم رئيس المحكمة العليا، أمس (الثلاثاء): «تم تقديم طلب استئناف ضد الإدانات والحكم الصادر».

ويعد ذلك أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في تاريخ نيوزيلندا.

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استراليا قاتل المصلين مذبحة المسجدين نيوزيلاندا

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