أبرزها عسير وجازان.. «الأرصاد» يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر

في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 45 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر وربع يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 14- 36 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

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