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«دهس بسنابك الخيل».. قمع غير مسبوق لإخضاع المتظاهرين الغاضبين في طهران
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«دهس بسنابك الخيل».. قمع غير مسبوق لإخضاع المتظاهرين الغاضبين في طهران

«دهس بسنابك الخيل».. قمع غير مسبوق لإخضاع المتظاهرين الغاضبين في طهران

«دهس بسنابك الخيل».. قمع غير مسبوق لإخضاع المتظاهرين الغاضبين في طهران
٠٣:٠٤:٢٣ ص، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ظهرت قوة خيالة الشرطة الإيرانية، المعروفة باسم “أسواران”، في حي صادقية، الواقع شمالي غرب العاصمة طهران، في خطوة نادرة الحدوث.

تشارك في قمع المتظاهرين

وتشارك قوات الخيالة الإيرانية في قمع المتظاهرين، خلال الاحتجاجات المستمرة منذ نحو شهرين، بعد مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني في 16 من سبتمبر الماضي.

وسبق أن شوهدت وحدة الفرسان في شوارع العاصمة الإيرانية خلال مراسم استعراضية، لكن نشرها أثناء تظاهرات يعد أمراً غير مألوف.

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دعوات للحشد في عموم البلاد

من ناحية أخرى، دعا “شبان أحياء تبريز” لتنظيم تجمع حاشد، اليوم الأربعاء، تضامنا مع بلوشستان، ومذبحة زاهدان، التي قتل فيها نحو 100 شخص، بينهم نساء وأطفال.

كان 121 أستاذاً في جامعة أمير كبير للتكنولوجيا بطهران، أرسلوا رسالة، حذروا فيها من خطة تعدها السلطات الحكومية لـ”التعامل بقسوة مع الطلاب”.

وأكد أساتذة الجامعة أن زيادة قمع الطلاب مخالف للمصلحة العامة والمنطق، وغير لائق، ويؤجج الاحتجاجات، حسب “العربية”.

ووجه الأساتذة رسالتهم إلى رئيس الجامعة حسن قدسي بور، مشددين على: “القلق من احتمال حدوث بعض التطرف”، وأن “مثل هذا التطرف من قبل مسؤولي الجامعات ومؤسسات النظام الأخرى سيجعل الوضع بالتأكيد أسوأ”.

الكلمات الدلالية:
إيران الاحتجاجات الإيرانية الخيالة الإيرانية جامعات إيران شباب إيران طهران

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