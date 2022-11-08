الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بعد دعوات قراصنة روس.. تعطل مواقع حكومية بولاية أمريكية
استقالة وزير بريطاني.. سوناك يواجه أول الأزمات
لا يحرّك لسانه عند قراءة الفاتحة.. هل تصح صلاته؟
استشاري: إنقاص الوزن يقي من أخطر الأمراض
«التخويف».. وسيلة جديدة لاختراق بيانات حسابات تويتر
خسائر لم تحدث في سويسرا منذ 80 عاما

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بعد دعوات قراصنة روس.. تعطل مواقع حكومية بولاية أمريكية

بعد دعوات قراصنة روس.. تعطل مواقع حكومية بولاية أمريكية

بعد دعوات قراصنة روس.. تعطل مواقع حكومية بولاية أمريكية
٠٢:٥٢:٠٠ ص، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أصيبت العديد من المواقع الحكومية في ولاية مسيسيبي لخلل فني وعطل لنحو 30 دقيقة، مساء أمس الثلاثاء، بعد دعوة قراصنة روس لاستهدافها، تزامنا مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

وفي وقت سابق، طالبت مجموعة قراصنة ناطقة بالروسية ومتخصصة بالهجمات الإلكترونية عبر تطبيق “تلغرام” أنصارها بمهاجمة موقع حكومي خاص بسكرتير الولاية.

تعطل مواقع حكومية

وأكد مكتب السكرتير عن وجود بعض المشاكل في مواقع حكومية في الولاية، وفق وسائل إعلام أميركية.

وتحتوي المواقع المستهدفة على معلومات مهمة للناخبين، الذين يبحثون عن كيفية ومواقع التصويت.

وأوضح مسؤولون في مقاطعة شامبين بولاية إلينوي إنهم شهدوا هجوما إلكترونيا استهدف جهات مسؤولة عن تنظيم انتخابات الكونغرس في المقاطعة.

خدمات المواقع الإلكترونية

وبحسب المسؤولين، لن يؤثر الهجوم على قدرة الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، لكنه سيصعب الوصول إلى خدمات الموقع الإلكتروني الخاص بالانتخابات، الذي يقدم معلومات تساعد الناخبين على الإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن الغالبية الساحقة من الأجهزة الخاصة بالتصويت غير متصلة بالإنترنت، ومن المستحيل عمليا تغيير الأصوات أو منع التصويت بسبب هجمات إلكترونية.

اقرا أيضا:

بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي

الكلمات الدلالية:
أمريكا روسيا قراصنة روس ولاية أمريكية

مواد ذات صلة

المزيد
توقعات بطقس شديد الحرارة.. وغبار على الرياض والمدينة والشرقية والشمالية

توقعات بطقس شديد الحرارة.. وغبار على الرياض والمدينة والشرقية والشمالية

٠٧:٣٠ ص، الأربعاء، ١٩ أغسطس ٢٠١٥
الميسري: الحوثيون لن يلتزموا بالانسحاب إلا تحت ضربات المقاومة

الميسري: الحوثيون لن يلتزموا بالانسحاب إلا تحت ضربات المقاومة

٠١:١٨ ص، الأثنين، ١٥ يونيو ٢٠١٥
خادم الحرمين: الأمير مقرن سيبقى في «مكانة رفيعة».. واختيار «ابن نايف» يحقق الوحدة

خادم الحرمين: الأمير مقرن سيبقى في «مكانة رفيعة».. واختيار «ابن نايف» يحقق الوحدة

١٠:٤٧ ص، الأربعاء، ٢٩ أبريل ٢٠١٥
«العصيمي»: «الولاية» تكليف رباني.. ودعوات «إسقاطها» تستهدف انفلات المجتمع (فيديو)

«العصيمي»: «الولاية» تكليف رباني.. ودعوات «إسقاطها» تستهدف انفلات المجتمع (فيديو)

٠٤:١٨ م، الأربعاء، ٢٦ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *