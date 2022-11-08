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«التعدين» يعلن فتح التقديم ببرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف
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«التعدين» يعلن فتح التقديم ببرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

«التعدين» يعلن فتح التقديم ببرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

«التعدين» يعلن فتح التقديم ببرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف
٠٢:٥٣:٤٥ ص، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب القبول في برنامج دبلوم التعدين المنتهي بالتوظيف في شركة جاك رايك الرشيد، لحملة الثانوية العامة كحد أدنى.

شروط التقدم للوظائف

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الثانوية العامة علمي بنسبة 80% فأعلى.
– حاصل على اختبار القدرات 65%.
– أن يكون حاصلاً على اختبار التحصيلي.
– أن يكون لائقاً طبياً.
– لم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية.

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المزايا التي تتيحها الوظائف

– مكافأة شهرية.
– سكن أو بدل سكن.
– بدل مواصلات.
– تأمين طبي.
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية من قبل الشركة الموظفة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من الخميس 1444/4/9هـ (الموافق 2022/11/3م) ويستمر حتى الخميس 1444/4/16هـ (الموافق 2022/11/10م)
عن طريق الرابط: ( هنا ).

الكلمات الدلالية:
المعهد السعودي التقني للتعدين برنامج دبلوم التعدين برنامج منتهي بالتوظيف شركة جاك رايك الرشيد

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