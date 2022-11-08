«التعدين» يعلن فتح التقديم ببرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب القبول في برنامج دبلوم التعدين المنتهي بالتوظيف في شركة جاك رايك الرشيد، لحملة الثانوية العامة كحد أدنى.



شروط التقدم للوظائف

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة علمي بنسبة 80% فأعلى.

– حاصل على اختبار القدرات 65%.

– أن يكون حاصلاً على اختبار التحصيلي.

– أن يكون لائقاً طبياً.

– لم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية.

اقرأ أيضا:

وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية بعدة تخصصات

المزايا التي تتيحها الوظائف

– مكافأة شهرية.

– سكن أو بدل سكن.

– بدل مواصلات.

– تأمين طبي.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية من قبل الشركة الموظفة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من الخميس 1444/4/9هـ (الموافق 2022/11/3م) ويستمر حتى الخميس 1444/4/16هـ (الموافق 2022/11/10م)

عن طريق الرابط: ( هنا ).