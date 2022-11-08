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استقالة وزير بريطاني.. سوناك يواجه أول الأزمات
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استقالة وزير بريطاني.. سوناك يواجه أول الأزمات

استقالة وزير بريطاني.. سوناك يواجه أول الأزمات

استقالة وزير بريطاني.. سوناك يواجه أول الأزمات
٠٢:٣٩:٣٧ ص، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قبل ريشي سوناك، رئيس وزراء بريطانيا، أمس، استقالة وزير الدولة البريطاني جافين ويليامسون، وقال متحدث باسم رئيس الوزراء، إن هناك حاجة لمزيد من الوقت للنظر في الادعاءات ضد ويليامسون، الذي اتهم بسلوك تنمر تجاه زملائه.

اتهامات بالتنمر وتحقيق رسمي

واستقال ويليامسون من منصبه، بعد ظهور رسائل وبخ فيها رئيس حزب المحافظين السابق لعدم ضمانه دعوته إلى جنازة الملكة السابقة إليزابيث الثانية، حسب “جارديان”.

من جانبه، وجه رئيس الحكومة ريشي سوناك، رسالة للوزير  ويليامسون، قائلا: أوافق على استقالتك، وأنا أؤيد قرارك بالتراجع وفهم سبب أخذك لها.

استقالة أول وزير بريطاني من حكومة سوناك - ويليامسون
استقالة أول وزير بريطاني من حكومة سوناك – ويليامسون

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شكوى بحق الوزير المستقيل

وحسب “صنداي تايمز” أرسل وليامسون رسائل اعتبرت غير لائقة، بحق وينجي مورتون، مسؤولة الانضباط الحزبي داخل البرلمان، مما دفع الأخيرة إلى تقديم شكوى رسمية بحقه.

أقيل 3 مرات

لم تكن هذه المرة هي الأولى لوليامسون، فقد كان وزيرا للتعليم في حكومة بوريس جونسون، الذي أقاله بعد عامين، كما أقالته تيريزا ماي، من منصب وزير الدفاع بسبب تسريبه لمعلومات سرية.

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