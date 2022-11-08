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لا يحرّك لسانه عند قراءة الفاتحة.. هل تصح صلاته؟
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لا يحرّك لسانه عند قراءة الفاتحة.. هل تصح صلاته؟

لا يحرّك لسانه عند قراءة الفاتحة.. هل تصح صلاته؟

لا يحرّك لسانه عند قراءة الفاتحة.. هل تصح صلاته؟
٠٢:٣٠:٥٨ ص، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حُكم من لا يحرك لسانه عند قراءة الفاتحة في الصلاة.

جاء ذلك في رد من الشيخ الخثلان، على سؤال بشأن مدى صحة الصلاة لمن لا يحرك لسانه عند قراءة الفاتحة.

وقال الشيخ الخثلان “القراءة لا تعتبر إلا بتحريك اللسان، فلو أن أحدا قرأ الفاتحة في نفسه غير أن يحرك لسانه لم تصح صلاته”.

وأشار الشيخ سعد الخثلان إلى أن “هذه ليست قراءة هذا تفكير وتأمل، فلا بد من تحريك اللسان”.

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