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استشاري: إنقاص الوزن يقي من أخطر الأمراض
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استشاري: إنقاص الوزن يقي من أخطر الأمراض

استشاري: إنقاص الوزن يقي من أخطر الأمراض

استشاري: إنقاص الوزن يقي من أخطر الأمراض
٠٢:٢٦:٣١ ص، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصح د.فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، بأهمية إنقاص الوزن للوقاية من أخطر الأمراض.

وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: “خفف وزنك!: كلما خف وزنك كلما قل الضغط على اعضائك الحيوية وخف الارهاق والتلف العضوي الذي يحصل بسبب الشحوم”.

وأضاف أن إنقاص الوزن يقلل معدل انشغال القلب والكلى والبنكرياس لانها ستعمل لخدمة 70كيلو أصح لها من ان تعمل لخدمة 100 كيلوجرام.

ولفت إلى أن إنقاص الوزن أيضا يخف الضغط على المفاصل، وتقلل من آلام المفاصل والركبتين.

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إنقاص الوزن التخسيس صحة فوائد إنقاص الوزن

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