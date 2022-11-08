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«التخويف».. وسيلة جديدة لاختراق بيانات حسابات تويتر
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«التخويف».. وسيلة جديدة لاختراق بيانات حسابات تويتر

«التخويف».. وسيلة جديدة لاختراق بيانات حسابات تويتر

«التخويف».. وسيلة جديدة لاختراق بيانات حسابات تويتر
٠٢:٢٣:٣٧ ص، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت حسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من حيلة جديدة، لاختراق حسابات المنصة الشهيرة، والاستيلاء عليها، والحصول على بيانات المستخدم.

اشتراك “تويتر بلو”

وتبعث حسابات وأسماء بريد إلكتروني، رسائل عبر “تويتر” أو “الميل” لمشتركي تويتر، تبلغهم بوجود فاتورة يجب دفعها لقاء استخدام “تويتر بلو” المبلغ 8$، وتتضمن بعض الإيميلات تهديدا بإغلاق الحساب حال عدم السداد.

وتعتبر هذه أحدث محاولات اختراق الهواتف وحسابات التواصل الاجتماعي، حيث إن امتداد الإيميل المرسل لا يعود لشركة تويتر، وبمجرد ضغط الرابط وكتابة المعلومات يكون الحساب قد انتقل إلى جهة أخرى، بكل ما عليه من بيانات.

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حماية هواتف “أيفون”

وإذا كنت تحمل جوالا من نوع “آيفون”، فقد اعتمدت شركة “أبل” على خاصية لتفعيل الأمان وحماية الأجهزة من الاختراق، وهي خاصية “وضع الإغلاق”.

 إلا أن هذه الميزة تعمل على تعطيل وحظر الكثير من الأشياء، لذا لن يعمل الهاتف بالطريقة المعتادة أثناء تشغيل هذا الوضع، حسب “سكاي نيوز عربية”.

 

6 خطوات لتفعيل “وضع الإغلاق”:

  • افتح الإعدادات “Settings”.
  • انقر على “الخصوصية والأمان” (Privacy & Security).
  • اختر “وضع الإغلاق” (Lockdown Mode).
  • انقر على “تشغيل وضع الإغلاق” (Turn On Lockdown Mode).
  • مرة أخرى، اختر “تشغيل وضع الإغلاق” (Turn On Lockdown Mode).
  • انقر “تفعيل وإعادة تشغيل” (Turn On & Restart).

ولتعطيل وضع الإغلاق يتم اتباع نفس الخطوات.

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إيميلات تحمل روابط مجهولة اختراق الهاتف اختراق حسابات تويتر تحذيرات تويتر بلو منصات التواصل الاجتماعي

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